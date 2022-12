Por qué no avanza la causa por el crimen de García Gurrea

La imagen de Juan y el pedido para que no dejen de buscar a su hijo conmueve. (Archivo-LN.)

Audionota: Natalia Marinelli

A más de un año y medio de la desaparición de su hijo en esta ciudad, el padre de Gabriel García Gurrea planteó que el caso por el homicidio del hombre de 46 años estaría ligado al narcotráfico y sindicó como responsables a los sospechosos en la causa.

Juan García se refirió además a una “trama policial o judicial” que impediría el avance de la investigación, la cual a su criterio hasta ahora no tuvo resultados positivos.

Según el entrevistado, están bajo sospecha Pamela Antúnez, pareja de su hijo; Marcelo Campetella, supuesto amante y vecino de la mujer; Cristian Pampín (expareja de Pamela) y su hija Tamara, como también sus familias. “Sí o sí tienen que saber lo que pasó”, disparó.

“Ojalá haya surgido alguna novedad, pero no hubo nada nuevo y ya se extendió demasiado. Uno se desespera porque no se ven resultados positivos; hay muchas pistas, pero ninguna concreta que pueda llevar al esclarecimiento de lo sucedido”, afirmó el papá de Gabriel, desaparecido desde el 19 de mayo de 2021.

Si bien se mostró conforme con la instrucción de la causa a cargo del fiscal de homicidios, Jorge Viego, Juan opinó que la investigación está “muy tomada de los pelos”.

“Para mí, mi hijo no está más en la Tierra y detrás de esto hay algo pesado. Tiene que haber algún tipo de trama policial o judicial que impide que el caso se pueda resolver rápido. Me hago cargo de lo que digo porque ya lo he dicho muchas veces”, remarcó García.

“En el medio seguramente hay algún tema de droga que obstaculiza el avance de la investigación, y puede ser que el posible asesinato de mi hijo tenga relación con el narcotráfico. No soy el dueño de la verdad, pero las circunstancias que rodearon al caso me hacen pensar eso”, agregó.

“No se puede resolver algo que tiene muchas aristas en ese sentido”, finalizó.

Viaje con demoras

Seis meses después de que ‘Tibu’ fuera visto por última vez, la causa por averiguación de paradero comenzó a investigarse como un homicidio, aunque todavía estaría pendiente el análisis por parte de la fiscalía de información extraída de los teléfonos celulares secuestrados.

El peritaje se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y concluyó en julio pasado, pero el personal del Ministerio Público Fiscal bahiense aparentemente aún no viajó a Capital Federal para retirar el dispositivo en el cual se almacenaron los datos.

Ese contenido podría ser de gran interés para la causa y desde el organismo público no se dio información al respecto.

Este es el principal reclamo de la familia de Gabriel y de su abogada, María Laura Bentivegna.

“La realidad es que la causa está en foja cero. No se sabe si se retiró el dispositivo de almacenamiento, que en julio desde CABA avisaron que estaban listos para retirar, y muchos menos se sabe si la fiscalía analizó esos datos”, se manifestó otra fuente del entorno de García Gurrea, que prefirió no identificarse.

En septiembre, la doctora Bentivegna sugirió a sus patrocinados presentar ante la Justicia un pedido para retirar ella misma el dispositivo en Buenos Aires. Sin embargo, la recomendación no prosperó.

“La causa no avanzó en ningún sentido. Entre los juicios y las causas que tramita, el fiscal está muy atareado. La verdad es que no tiene nada y (la investigación) es un desastre. El fiscal estuvo un mes de licencia y lo entiendo, pero eso no quiere decir que el Poder Judicial tenga que cerrar porque Viego se tomó licencia”, agregó.



“Se sobreentiende que los datos extraídos de los celulares de varios de los involucrados, entre ellos el hermano de Tamara Pampín, no se analizaron porque, de lo contrario, el fiscal tendría que haber tomado alguna medida”, continuó.

“A la madre de García Gurrea la tienen dando vueltas con eso; está cansada y se siente presionada”, completó.

La familia de Gabriel, presentada en la causa como particular damnificada, no tiene indicios de dónde podría estar su cuerpo en caso de haber sido ultimado.

“La sospecha más fuerte continúa siendo el campo de Campetella, donde los rastrillajes no se hicieron de la mejor manera ni con la mayor seriedad. Que hayan ido a hacerlos con un vidente da la pauta que no tienen idea hacia dónde direccionar la investigación. Eso fue algo bastante sugestivo”, cerró el vocero.

Hipótesis de muerte

En noviembre del año pasado, el fiscal general Juan Pablo Fernández ordenó enviar el expediente, que hasta ese momento estaba en manos del fiscal Rodolfo de Lucia, a su colega Viego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5, especializada en la investigación de homicidios dolosos.

En el escrito se destacó que en la causa "se añaden otros elementos de convicción" que "dan sustento a la hipótesis de muerte de García Gurrea y de que ésta sería producto de un homicidio doloso, así como la existencia de alguna clase de acuerdo para llevarlo a cabo".

En este sentido se citaron los testimonios de al menos siete personas, como también mensajes anónimos recibidos en la línea de emergencias 911 y en Facebook, que hacen referencia a que ‘Tibu’ habría sido víctima de homicidio.



Las sospechas de los investigadores -que nunca pudieron ser confirmadas- giran en torno a Pamela Antúnez, pareja de Gabriel al momento de la desaparición; su vecino y presunto amante, Marcelo Campetella, y el entorno familiar de ella.

Tanto Antúnez como Campetella tendrán que ir a juicio por el delito de falso testimonio.