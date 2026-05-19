¿Qué tiene Alcaraz?: preocupación luego de que anunciara que se perderá Wimbledon

El tenista español y número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, anunció que se perderá Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, y generó preocupación, ya que su regreso a la actividad es toda una incógnita.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar, y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen´s y Wimbledon", comenzó el mensaje con el que el español anunció su ausencia.

Y añadió: "Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible".

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Alcaraz, que este año consiguió convertirse en el jugador más joven en ganar los cuatro títulos de Grand Slam, lleva varias semanas alejado del circuito por una tenosinovitis en la muñeca derecha, que es una inflamación de la vaina del tendón.

Los problemas para el español comenzaron en el ATP 500 de Barcelona, durante su encuentro correspondiente a la primera ronda ante el finlandés Otto Virtanen. A partir de allí, se perdió los Masters de Madrid y Roma, mientras que tampoco podrá defender el título en Roland Garros, que iniciará la próxima semana.

De esta manera, Alcaraz seguirá perdiendo puntos en el ranking, aunque todo indica que cuando regrese a la actividad seguirá como número 2 del mundo.

Ahora que se sabe que se perderá la gira de césped, todo indica que el murciano volverá a la actividad en la previa del US Open, por lo que disputaría los Masters de Canadá y Cincinnati.

El historial de Alcaraz en Wimbledon

El español de solo 23 años tiene una gran historia en la "Catedral del Tenis", ya que allí se consagró campeón en 2023 y 2024, mientras que el año pasado cayó en la final ante el italiano Jannik Sinner, el actual número 1 del mundo.

En lo que respecta a Queen´s, que será el otro torneo que se perderá, también pudo coronarse en dos ocasiones (2023 y 2025).