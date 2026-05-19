Choque fatal en el Abra: la pericia toxicológica a uno de los conductores dio negativa

El C3 terminó adentro de una zanja a raíz del potente impacto contra el Focus.

La pericia toxicológica oficial confirmó que el conductor del auto en el que viajaban los cuatro médicos fallecidos a raíz de un choque en inmediaciones del Abra de la Ventana, no había consumido alcohol ni drogas antes de la tragedia.

La muestra de sangre extraída a Juan Ignacio Daulerio (28), también profesional de la Medicina, se analizó en La Plata y ahora los investigadores del caso esperan los resultados del peritaje accidentológico para conocer la mecánica del siniestro vial.

En base a estos dos informes, la fiscalía determinará si le imputa algún delito a Daulerio, único sobreviviente en el Citröen C3 que circulaba a su mando después de asistir a una fiesta en una estancia de Tornquist.

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De confirmarse su responsabilidad por lo sucedido, el porteño Daulerio podría ser acusado de cuádruple homicidio culposo.

La investigación del hecho ocurrido a principios de este mes está a cargo del fiscal Cristian Aguilar, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 de Bahía Blanca.

El joven está siendo asesorado por el abogado bahiense Sebastián Cuevas.

En cuanto a la vía civil, sobre Daulerio podrían recaer demandas millonarias de las familias de las víctimas fatales y de la pareja también accidentada, que se movilizaba en un Ford Focus.

Saldo fatídico

A raíz de la violenta colisión entre el C3 y el Focus, a la altura del kilómetro 227 de la ruta provincial 76, murieron Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Ezequiel Agustín Quaglio (31) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), que era colombiana y estudiaba Medicina en Argentina.

En tanto, Daulerio resultó con lesiones leves y recibió atención en el hospital municipal de Tornquist, donde también fueron asistidos por fracturas Griselda Buchanan (47) y Alejandro Daniel Prezzi (47), ocupantes del Ford.

La pareja se dirigía a Las Grutas para disfrutar de unas vacaciones y procedía de Olavarría.