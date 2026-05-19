Choque fatal en el Abra: la pericia toxicológica a uno de los conductores dio negativa
El médico porteño Juan Ignacio Daulerio (28), que comandaba el auto ocupado también por las cuatro víctimas fatales en la ruta 76, no consumió bebidas alcohólicas ni estupefacientes antes de la tragedia.
La pericia toxicológica oficial confirmó que el conductor del auto en el que viajaban los cuatro médicos fallecidos a raíz de un choque en inmediaciones del Abra de la Ventana, no había consumido alcohol ni drogas antes de la tragedia.
La muestra de sangre extraída a Juan Ignacio Daulerio (28), también profesional de la Medicina, se analizó en La Plata y ahora los investigadores del caso esperan los resultados del peritaje accidentológico para conocer la mecánica del siniestro vial.
En base a estos dos informes, la fiscalía determinará si le imputa algún delito a Daulerio, único sobreviviente en el Citröen C3 que circulaba a su mando después de asistir a una fiesta en una estancia de Tornquist.
De confirmarse su responsabilidad por lo sucedido, el porteño Daulerio podría ser acusado de cuádruple homicidio culposo.
La investigación del hecho ocurrido a principios de este mes está a cargo del fiscal Cristian Aguilar, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 de Bahía Blanca.
El joven está siendo asesorado por el abogado bahiense Sebastián Cuevas.
En cuanto a la vía civil, sobre Daulerio podrían recaer demandas millonarias de las familias de las víctimas fatales y de la pareja también accidentada, que se movilizaba en un Ford Focus.
Saldo fatídico
A raíz de la violenta colisión entre el C3 y el Focus, a la altura del kilómetro 227 de la ruta provincial 76, murieron Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Ezequiel Agustín Quaglio (31) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), que era colombiana y estudiaba Medicina en Argentina.
En tanto, Daulerio resultó con lesiones leves y recibió atención en el hospital municipal de Tornquist, donde también fueron asistidos por fracturas Griselda Buchanan (47) y Alejandro Daniel Prezzi (47), ocupantes del Ford.
La pareja se dirigía a Las Grutas para disfrutar de unas vacaciones y procedía de Olavarría.