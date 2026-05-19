Robaron elementos de un motorhome por unos 2 millones de pesos

Ladrones lograron ingresar a un motorhome que se encontraba estacionado en un sector de Villa Nueva y sustrajeron elementos valuados en unos 2 millones de pesos.

Emiliana Gómez describió que el hecho se produjo sobre calle Chiclana, entre Cacique Venancio y Cramer.

"El motorhome estaba allí estacionado, cerrado y con un candado en la puerta. Es un vehículo que lo fuimos armando con mi marido y siempre le estamos haciendo algo. Entraron dos veces en 48 horas, y en ambos casos por las ventanillas", comentó la mujer.

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Describió que los sujetos sustrajeron una batería de gel y un convertidor de energía. Esas cosas y unos paneles solares las utilizamos para dotar de electricidad al vehículo. Incluso, ha sido más de una persona, porque el primero de los elementos es muy grande transportarlo".

"En el interior descubrimos marcas de barro y hasta algunas colillas de cigarrillos que deben haber dejado los ladrones", agregó.

Indicó también que "es muy difícil volver a comprar lo que se llevaron. Las cosas tienen un valor muy alto y en estos momentos es muy complicado".

Finalmente mencionó que los hechos fueron denunciados en la comisaría Cuarta.