Video: así detuvieron a dos hombres tras el robo de una moto en pleno centro

El Municipio de Bahía Blanca informó que dos hombres fueron detenidos luego de robar una motocicleta en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el comunicado oficial, la aprehensión se concretó a partir de un operativo coordinado entre la Policía Bonaerense y el Centro Único de Monitoreo Municipal, que permitió localizar a los sospechosos tras el hecho.

Desde la comuna remarcaron que el uso de herramientas tecnológicas y la articulación entre las fuerzas de seguridad forman parte de las acciones impulsadas para reforzar el control y la vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

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"Más prevención es menos delincuencia en la calle. Seguiremos con decisión en este camino", expresaron desde el gobierno local.