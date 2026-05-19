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Por trabajos de ABSA, el barrio Colón no tendrá agua este martes

Se solicita a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles.

Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

ABSA informó que una cuadrilla de operarios trabaja en la reparación de una cañería de agua en la intersección de Richieri y Moreno, afectando el suministro al barrio Colón hasta la finalización de las tareas.

A partir de lo expuesto, se solicita a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias de agua y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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