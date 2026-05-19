Privatización de la Vía Navegable Troncal: abrieron las ofertas económicas y avanza la adjudicación

El Gobierno nacional avanzó hacia la etapa final del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación abriera las ofertas económicas de las empresas Jan de Nul y DEME.

Según el comunicado oficial, ambas compañías presentaron una oferta económica de US$3,80, lo que representa una reducción de 50 centavos respecto de la tarifa vigente y un ahorro estimado del 13,5%.

El Ministerio de Economía indicó que resta evaluar el puntaje final de cada oferente sobre la base de la valoración técnica y la propuesta económica para avanzar con la adjudicación del contrato.

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El objetivo del proceso es garantizar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mejorar la previsibilidad operativa y avanzar con la modernización de una infraestructura estratégica para el comercio exterior.

Desde el Gobierno destacaron que ninguna de las empresas presentó impugnaciones en las instancias previas ni cuestionó los requisitos establecidos en el pliego licitatorio, situación que, según señalaron, ratifica la transparencia y solidez del procedimiento.

El comunicado también sostuvo que la licitación recibió respaldo de provincias, Naciones Unidas, sectores productivos y cámaras empresarias que ponderaron el diálogo institucional y la consistencia técnica del proceso.

Entre las entidades mencionadas figuraron la Unión Industrial Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas y la Cámara de Puertos Privados Comerciales.

De acuerdo con la información oficial, una vez concluida la evaluación económica, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanzará con la adjudicación y la posterior firma del contrato de concesión, que contempla una inversión estimada en torno a los US$10.000 millones. (NA)