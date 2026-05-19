El intendente de Pringles apoyó los peajes en las rutas, pero reclamó obras: “Si vamos a pagar, tienen que estar bien"

El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, se mostró a favor de avanzar con sistemas de concesión y cobro de peajes en las rutas, aunque condicionó su apoyo a que las trazas estén “en excelentes condiciones” y que no se repitan experiencias anteriores en las que los usuarios pagaban sin recibir mejoras reales.

Consultado por el debate abierto en torno a la futura concesión de la Ruta Nacional 3 entre Bahía Blanca y Cañuelas, proyecto que incluiría la instalación de puestos de peaje, Matzkin sostuvo que, frente al deterioro actual de varias rutas de la región, prefiere un esquema concesionado si eso garantiza seguridad vial y mantenimiento adecuado.

“Si la ruta está en condiciones, transitables, eso evita accidentes y podemos viajar con tranquilidad. Prefiero que esté concesionada y no el estado actual”, afirmó en diálogo con Panorama, por LU2, en línea con lo manifestado ayer por el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz.

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Describió especialmente el deterioro de la Ruta Provincial 51, una de las principales conexiones entre Pringles y Bahía Blanca, y explicó que el tramo más comprometido se encuentra desde el acceso al dique Paso de las Piedras hacia Bahía.

“La mitad del viaje entre Pringles y Bahía, a partir del dique, es caótico. Es tremendo cómo está la ruta”, señaló.

También cuestionó el estado de la Ruta Nacional 3 en sectores del centro bonaerense, particularmente entre Azul, Las Flores y San Miguel del Monte, un trayecto que recorre habitualmente cuando viaja a La Plata y Buenos Aires por gestiones oficiales. “Es realmente criminal cómo está”, remarcó.

De todos modos, aclaró que su respaldo a los peajes está atado a una contraprestación concreta y visible para los usuarios. “Si vamos a pagar, las rutas tienen que estar bien. No puede ser un negocio para el concesionario”, expresó.

En ese sentido, recordó la antigua estación de peaje ubicada en Cabildo, sobre el acceso a Bahía Blanca, y cuestionó que durante años se cobrara pese al mal estado del camino. “Recuerdo cuando estaba el peaje en Cabildo y la ruta no estaba en condiciones. Pagábamos durante muchos años y la ruta no estaba en condiciones”, afirmó.

Finalmente, sintetizó su postura con una condición clara: “Si vamos a pagar, la ruta tiene que estar nueve o diez puntos. Bajo esos términos estoy a favor”.