Bevilacqua: "Prefiero asumir los costos políticos antes que subir las tasas municipales”

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, descartó un nuevo aumento de tasas para cubrir el hueco en las arcas municipales provocado por el recorte de fondos provinciales y nacionales, y aseguró que prefiere “asumir el costo político” de efectuar ajustes en los gastos antes que sobrecargar a los contribuyentes.

“La situación económica nos pegó fuerte, como a todos los distritos, y tuvimos que tomar decisiones durísimas, pero no puedo pedirle al vecino que paga las tasas que pague todavía más. La situación es difícil para todos. Prefiero asumir un costo político (de efectuar ajustes) antes que subir las tasas”, subrayó.

Bevilacqua reconoció que los municipios cumplen cada vez más funciones pero tienen menos presupuesto.

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“Más allá de ese contexto, yo como intendente tengo la responsabilidad de resolver los problemas estructurales con los recursos que tengo. No puedo trabajar solamente con lo que pasa en el día a día, sino que tengo que pensar en el futuro del distrito”, resaltó.

“Para mí sería fácil, por ejemplo, tomar deuda para no tener que hacer ajustes ni asumir costos políticos, y que el intendente que venga después de mí se arregle, pero estaría hipotecando el futuro de los vecinos. No podemos tener las cuentas en rojo. No sólo porque no corresponde, sino porque ante cualquier contingencia, un desastre climatológico, epidemiológico o de cualquier índole, no podríamos responder. No puedo permitir algo así”, agregó.

Respecto de la responsabilidad de esta situación, el jefe comunal remarcó que si bien “la gente está podrida de que echemos culpas, es cierto que hay responsabilidades”.

“Si te tienen que enviar fondos y no te los envían, un responsable hay. Es decir, hay recortes que los hizo Provincia y otros que los hizo Nación, y los dos deben tener sus razones para hacerlo”, dijo.

“También creo es que es importante contárselo a los vecinos, porque después creen que uno es el malo, que no quiere financiar esto o lo otro. Los vecinos tienen que saber qué pasa y por qué, pero de ahí a echar culpas… no, eso no tiene sentido”, subrayó.

“Hay que dejar de lado las discusiones efímeras partidarias. A mí no me importa si del otro lado tengo un peronista, un libertario o alguien del PRO. Tenemos que trabajar todos juntos; si la gente te eligió, hay que respetarlo”, completó.

Sobre los gobiernos de Javier Milei y Axel Kicillof, señaló que ambos “tienen grandes desafíos”.

“Argentina es compleja y la provincia también. Somos 135 distritos, muy distintos entre sí. Hay que estar en los zapatos de los dos, no es tarea fácil la que les toca. Pero ojalá ambos puedan encontrarle la vuelta y todos vivamos un poco mejor”, remarcó.

Para Bevilacqua, una buena parte de la dirigencia política argentina tiene un problema: está acostumbrada a mirar el corto plazo. A modo de ejemplo, dijo que en Villario tuvo que efectuar recortes presupuestarios muy delicados y sólo encontró chicanas en sus adversarios.

“La oposición, en lugar de proponer trabajar en conjunto y buscar entre todos una solución, salió a armar una campaña sucia contando la mitad de la verdad, porque querían aprovechar la oportunidad. Eso es pensar en el corto plazo. Porque incluso si sos oposición tu trabajo tiene que ser ayudar a encontrar soluciones con puntos de vista diferentes, buscar consensos y trabajar por los vecinos, no meterte a un charquito en plena lluvia para decir que se inunda todo para ganar más ‘me gusta’ en redes sociales”, fustigó.