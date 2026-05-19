Dietrich se despidió de Pacífico de Cabildo: “Había un desgaste, tenía que dar un paso al costado”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Después de despedirse del plantel, Gabriel Dietrich, quien el domingo presentó la renuncia indeclinable a su cargo de entrenador del primer equipo de Pacífico de Cabildo, reconoció que

“Se había producido un desgaste entre el cuerpo técnico y el grupo de jugadores, más allá de que los resultados tampoco nos acompañaron”.

“La posibilidad de alejarme la venía analizando desde hace un tiempo, no se tomó ninguna decisión en caliente”, comentó el DT, al frente del “Tifón” cabildense desde el Clausura 2023. En total, hasta el domingo, derrota 1-2 frente a Sansinena, fueron 78 cotejos dirigidos, con 26 victorias, 18 empates y 34 traspiés (41,02 %).

En este Apertura de la B liguista, el verde no ganó: 4 empates y la misma cantidad de caídas.

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“Esa cantidad de partidos sin ganar es mucho, y es lo que sentí después de perder con Sansinena, que era ciclo cumplido y que no había vuelta atrás”, argumentó “Gabo”.

Con la voz entrecortada, trató de enumerar los motivos de una campaña que precipitó al equipo al último lugar de las posiciones.

“No le encontramos la vuelta, ni de lo táctico ni de lo futbolístico. Intentamos reaccionar haciendo cambios de todo tipo y por todos los medios, pero nunca vimos esa mejoría que esperábamos. Buscamos reencontrar el rumbo, pero no hubo caso. Uno, que tiene experiencia y vida de vestuario, se da cuenta cuando tiene que dar un paso al costado; nos estábamos haciendo mal a nosotros, al club y a los futbolistas”, esgrimió con palabras justas.

“Hablé con los dirigentes, presenté la renuncia y, junto a mis colaboradores, nos fuimos en los mejores términos”, relató en primera y tercera persona.

“Por ahí es bueno un sacudón para el plantel, renovar las energías y que venga gente nueva para generar otro ánimo y distintas ganas. Hay una buena base de jugadores, gente buena, por lo que el DT que venga va a tener muy buen material como para competir y salir del pozo”, exclamó.

“Quedé a disposición del club en lo que necesiten con la llegada del nuevo entrenador. Soy de Cabildo, así que siempre voy a estar pendiente, al lado del Tifón querido y con ganas de volver en algún momento”, concluyó.