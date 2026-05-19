Joaquín Tuero, el jugador y técnico, se une al deseo de todo Sportivo: "Dos ascensos en 2026"

Joaquín Tuero está atravesando una experiencia diferente en Sportivo Bahiense, siendo jugador del plantel que participa en la LBB Plata y, al mismo tiempo, entrenador del equipo de la LBB Bronce.

"Es algo lógico que con el paso de los años el jugador le vaya dando lugar al entrenador. Estoy contento y lo estoy aprovechando al máximo", dijo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Hace algunos años que Tuero viene haciendo la transición de jugador a entrenador.

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"Durante estos años hice los cursos a nivel nacional para dirigir en las máximas categorías, y el jugador lo voy llevando año a año. Siempre digo lo mismo, después de los playoffs, según cómo me sienta, tomo decisiones", explicó.

El tricolor es uno de los punteros de la LBB Plata.

"Está muy parejo y ya uno piensa lo que pueden ser los cruces. Seguramente serán emocionantes y lindos para ver", se ilusionó.

Y en ese contexto, Sportivo es uno de los que tiene chances de ascender.

"Somos conscientes de que hay material, trabajo, sentido de pertenencia y tenemos potencial para meternos a pelear por un ascenso. Queremos, el próximo año, que es el 100 aniversario del club, estar en Primera. Vamos a dejar todo para lograrlo", avisó.

Joaco reconoce que sufre más como entrenador que siendo jugador.

"Adentro de la cancha uno está más tranquilo y seguro porque depende de uno mismo. En cambio afuera, uno no es quien toma decisiones. Pero estoy muy contento por el grupo y el equipo que se formó. Lo están aprovechando al máximo, tenemos muchos chicos jóvenes, pocas fichas mayores que están muy arraigadas al club, por lo que se armó algo muy lindo", destacó.

Tuero está gratamente sorprendido con lo que ha generado la LBB Bronce.

"La concurrencia de público es importante, lo mismo el interés en general", resaltó.

"La idea de base era foguear a los chicos y estoy sorprendido de cómo se involucraron los mayores. Y uno, viendo la realidad de la categoría, se da cuenta que puede competir", entendió.

Si bien aseguró que no lo hablaron, la ilusión del ascenso está en la institución.

"Ojalá logremos el deseo que tenemos todos: dos ascensos en el 2026, pero todavía falta mucho", reconoció.

Mientras tanto, disfruta esta doble función, sabiendo que aún tiene respaldo para continuar jugando.

"Charlo con los dirigentes y el Colo (Loffredo, el DT de la LBB Plata). Uno trata de ser lo más sincero para con uno mismo. Hasta ahora me vienen diciendo que estoy para seguir, je. je", bromeó Tuero, quien por la mañana ejerce su profesión (abogado) y ya por la tarde se mete en la cancha.

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