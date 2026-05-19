Nahuel Colmenares, el goleador de Olimpo que festeja a lo Julián Alvarez por un pedido muy especial

Mientras espera volver a tener la chance de jugar y trascender en el Federal A, Nahuel Colmenares sigue “quemando” redes con la 9 de la Primera local de Olimpo en el torneo Apertura de la B liguista.

“El Promocional es duro, y pese a que en el plantel hay muchos chicos y se armó sin pretensiones de ascender, nosotros internamente creemos que podemos sacarle puntos y amargar a los equipos con más poderío y experiencia”, avanzó el centrodelantero rionegrino en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

De los 8 cotejos que ya se disputaron en el primer certamen de la temporada, marcó 5 tantos, aunque Olimpo se encuentra en el sexto puesto de la tabla y un poco lejos del primer objetivo: el ingreso a los playoffs (pasan los cuatro primeros).

“Con Marco (González, DT del aurinegro de LDS)) tengo comunicación fluida y sé que tengo que trabajar mucho más en los movimientos para fabricar espacios, que es lo mismo que charlo con Carlos (Mungo, entrenador del elenco superior). Juego en un puesto donde la intuición y la rapidez mental para definir situaciones son fundamentales”, declaró quien visita seguido al psicólogo del club (Franco) para fortalecer los lazos emocionales con el fútbol y la vida misma.

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Sus goles siempre tuvieron una dedicatoria especial, a su abuela (Berta Gatica), “con la que me crié, la que me dio todo y la que me acobijó en los momentos que peor la pasé”. Aunque ahora se sumó el pedido de su sobrino Galo (se desvive por él), hijo de su hermana Estefanía (25 años).

“Primero me pidió que festeje como Ranaldinho, y este fin de semana como la ´Araña´ Julián Alvarez, a quien traté de imitar cuando convertí el segundo frente a Pacífico (2-2 el domingo en cancha de Liniers)”, adujo quien en el Federal no ve acción desde el 24 de junio del año pasado, 1-1 ante Santamarina (fue titular) en el Carminatti. En total registra 11 presencias en la categoría (5 en 2024 y 6 en 2025) y soporta una carga tan pesada como su angustia: la falta del gol.

Nació el 24 de abril de 2004 en General Roca, formó su perfil en la Escuelita del Deportivo, rompió arcos en las menores del “Naranja” y a los 17 años debutó en la Primera de Atlético Regina, en la Liga Confluencia.

“A un mes de cumplir los 18 me sumé a la cuarta de Olimpo, y ahí me di cuenta que el fútbol podía llegar a ser mi modelo de vida. Fue un gran esfuerzo trascender en la Primera local, pero el nivel de la Liga del Sur potenció mis cualidades y la maduración va de la mano con el proceso que vengo cumpliendo, en relación a la consideración, junto al plantel profesional”, había declarado en una nota de hace un año y que no pierde ningún avigencia.

“Los sueños están para cumplirlos y yo voy en busca de concretar el mío”, cerró con toda la fe del mundo.

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