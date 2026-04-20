“Cuando me preguntan mi nombre la reacción es inmediata: ´¡Cómo el de las Tortugas Ninja!´”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Donatello es un superhéroe, uno de los cuatro personajes principales de la serie animada de las Tortugas Ninja, el más inteligente y el más amable de sus hermanos; se destaca por su racionalidad y su capacidad para liderar, pero es muy arrogante y le encanta presumir.

--Dejemos el comic de lado y bajemos a la realidad: ¿tenés alguna similitud con la forma de ser del personaje?

Donatello Scaringi, el delantero goleador de Pacífico de Cabildo, sonríe y le pone la mejor onda a la nota: “Cuando me preguntan el nombre, muchos me quedan mirando y no me creen, pero enseguida surge el famoso ´Te llamas como el de las Tortugas Ninja´. Y si, no me queda otra, y además les aclaro que es un honor luchar contra el mal y que me gusta la pizza”.

--Ja, ja, muy buena reacción.

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--Ya me acostumbré a que me digan Tortuga Ninja, aunque te digo la verdad, nunca me molestó. En el club me llaman “Garna” (por Alejandro Garnacho, actual jugador del Chelsea inglés), porque no hace mucho me teñía el pelo como él y soy rápido por las puntas, pero mejor hace hincapié en el teñido… (risas).

“Dona” marcó dos goles en el 3-3 de su equipo ante Rosario Puerto Belgrano, el sábado en Cabildo.

“Fue el mejor partido de mi carrera, me salió todo y convertí las que tuve frente al arco rival”, desplegó el atacante cabildense de 18 años (nació el 27 de septiembre de 2007), formado en el Tifón y con paso por la sexta de Villa Mitre en 2019.

“De ahí volví a Pacífico, y cuando cumplí los 16 me fui a Liniers, regresando a mi pueblo a principio de 2024 para ya jugar en Primera”, detalló el peluquero del plantel verde.

“En realidad soy barbero, porque peluquero puede ser unisex, y donde yo trabajo (en Bongio barber, Vieytes 189) atiendo solo a hombres”, aclaró el hijo de Diana Leinecker y Guillermo, y hermano de Aldana y Guillermina.

Desde hace una semana vive solo en Bahía y, más allá de ser el blanco de las “gastadas”, sostiene que él también es bastante intenso y espontáneo con las cargadas y se las tiene que aguantar.

--Bueno, Pacífico, junto a su homónimo bahiense, marcha en el último lugar de las posiciones del Apertura de la B liguista: ¿por qué solo tienen 4 puntos?

--Tenemos mucho para mejorar y corregir, el plantel está conformado por chicos que recién están dando sus primeros pasos en la mayor y los partidos que perdimos fue por errores nuestros. Siempre nos faltan cinco para el peso.

--¿Clasifican?

--Sí, debemos aprender a cerrar los partidos. ¿Los otros candidatos?, para mi también van a pasar Comercial, Dublin y Tiro.