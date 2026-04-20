Bahía tendrá un pulmón verde con nueva identidad

La transformación del histórico predio donde funcionó el zoológico del Parque Independencia ya tiene forma concreta. A seis meses del llamado a licitación, el Ministerio de Ambiente de la Provincia adjudicó una nueva etapa de obras y acelera la reconversión de ese espacio emblemático en un parque ambiental, educativo y comunitario que promete cambiar la relación de la ciudad con su entorno natural.

El proyecto, financiado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se desarrolla sobre un predio de 19 hectáreas y forma parte de una política pública más amplia orientada a fortalecer la gestión ecológica en los municipios bonaerenses. La empresa Guigivan SRL será la encargada de ejecutar esta nueva fase, considerada clave dentro de un proceso iniciado en 2021.

Para recorrer y aprender

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Lejos del antiguo modelo de exhibición de animales —que dejó de funcionar en 2014—, el nuevo parque propone una experiencia basada en el contacto respetuoso con la naturaleza. El diseño incluye senderos peatonales, áreas recreativas, sectores educativos y espacios pensados para la participación comunitaria.

Entre las principales incorporaciones se destacan un Aula Ambiental equipada con salón de usos múltiples, oficinas y sanitarios; sectores de huerta y compostaje; y zonas de descanso integradas al paisaje. La idea es que el recorrido no solo invite a pasear, sino también a aprender sobre biodiversidad, reciclaje, alimentación saludable y energías renovables.

Uno de los aspectos más simbólicos del proyecto es la resignificación de las antiguas jaulas del zoológico, que serán transformadas en pérgolas. Este cambio sintetiza el nuevo enfoque: dejar atrás la lógica del encierro para dar lugar a un espacio abierto, inclusivo y educativo.

Diseño sustentable

El parque priorizará la forestación con especies autóctonas, con el objetivo de recuperar la biodiversidad local y generar un entorno más resiliente. La incorporación de cartelería permitirá identificar cada especie, convirtiendo al predio en un verdadero centro de interpretación ambiental.

El diseño también contempla canteros orgánicos, vegetación diversa y equipamiento urbano como luminarias, bancos y cestos de residuos, lo que mejorará la accesibilidad y fomentará un uso más intensivo del espacio público.

La reconversión del Parque Independencia no es un hecho aislado, sino parte de un proceso sostenido.

El proyecto nació a partir de un concurso provincial en 2021 y ya atravesó tres etapas previas. La intervención actual representa la cuarta fase, mientras que aún resta una última obra vinculada a la conectividad interna del predio, clave para integrar sectores hoy poco utilizados.

Impacto en la ciudad

Además de su valor ambiental, el nuevo parque apunta a generar beneficios concretos en la calidad de vida urbana. La ampliación de espacios verdes contribuye a mejorar la calidad del aire y a mitigar el efecto de “isla de calor”, al tiempo que promueve el bienestar físico y mental de la población.

Asimismo, la incorporación de huertas y actividades participativas busca fortalecer el sentido de pertenencia y la construcción de ciudadanía ambiental.

Un cambio de paradigma

Creado en 1911, el Parque Independencia forma parte del patrimonio histórico de Bahía Blanca. Durante décadas, el zoológico fue uno de sus principales atractivos, pero su cierre abrió la puerta a una transformación más profunda.

Hoy, esa reconversión marca un cambio de paradigma: del entretenimiento basado en la exhibición animal a un modelo centrado en la educación, la sostenibilidad y el vínculo equilibrado con la naturaleza.

Con este proyecto, Bahía Blanca no solo recupera un espacio emblemático, sino que también da un paso hacia un modelo de desarrollo urbano más consciente y alineado con los desafíos ambientales del presente.