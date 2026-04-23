Balance e impacto de la primera semana de los Juegos Suramericanos de la Juventud

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, regionales y nacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital.

"Para muchos es la primera experiencia de alto rendimiento en un evento multideportivo y va a marcar a fuego el camino que han elegido".

Con esa definición, el vicepresidente de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), Mario Moccia, resumió el espíritu que atraviesa a los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, durante una conferencia de prensa en la que se presentó un balance de la primera semana de competencia.

El encuentro se realizó en el Main Press Centre (MPC) del Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde autoridades del comité organizador y representantes institucionales coincidieron en destacar el impacto deportivo, social y comunicacional del evento.

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Entre los principales puntos, se subrayó el crecimiento sostenido en redes sociales, con cifras que reflejan una fuerte proyección regional e internacional: 57 millones de impresiones, 3,61 millones de menciones y más de 415 mil interacciones. Además, el 72,5 % de los comentarios fueron positivos, un indicador del alto nivel de aceptación de los Juegos.

Del panel participaron, entre otros, Anamae Orillac, directora general de Panamá 2026; Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá y miembro del COI; y Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes, junto a representantes del gobierno y del ámbito deportivo.

Moccia valoró especialmente el enfoque puesto en los atletas: "Se los está poniendo en el centro: cuidarlos, acompañarlos y brindarles lo máximo para que sean felices".

En ese sentido, destacó el valor formativo del evento: "Yo les decía a mis atletas que aprovechen al máximo la oportunidad que tienen de competir, de buscar sus logros, pero también de interactuar con otros jóvenes de otros países. Uno de nuestros principales valores es la amistad que generan los Juegos y la posibilidad de estrechar lazos. Aquí se ve alegría, felicidad y sueños realizados”.

Por su parte, Ordóñez puso el foco en el impacto deportivo y no dudó en señalar nombres propios. Mencionó a la nadadora argentina Agostina Hein, una de las grandes figuras del certamen, con un total de 10 medallas —nueve de oro y una de plata—.

"Anoten este nombre: Agostina Hein. Seguramente estaremos ante una de las grandísimas atletas de la próxima generación, y estuvo aquí en Panamá", afirmó.

El funcionario también remarcó el reconocimiento internacional hacia el país anfitrión: "Como panameño me da mucho orgullo escuchar lo bien que se habla internacionalmente de nuestro país. Ahí te das cuenta del impacto que están teniendo estos Juegos”.

"Lo más importante es entender que esta ha sido una grandísima oportunidad para Panamá. Nos ha servido para establecer lazos con Sudamérica y es muy bonito ver como se está hablando muy bien del país, de la organización, de la infraestructura deportiva, de la calidez de su gente. Estos Juegos están siendo un total éxito y están a otro nivel", concluyó.

Desde una mirada institucional, Young destacó el valor del legado: "Nuestros atletas hoy cuentan con mejores infraestructuras y equipamiento homologado. Pero, sobre todo, saben que su país tiene la capacidad de organizar eventos de alto nivel. Eso tiene valor intangible".

En términos económicos, se estimó que el impacto de los Juegos podría traducirse en un retorno de 2,91 dólares por cada dólar invertido, sobre una inversión total de 30 millones. Un dato que refuerza la dimensión estratégica del evento.