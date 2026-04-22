LBB Bronce: Los Andes festejó en Punta Alta ante Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich)

Matías Varelal le ganó la posición a José Pérez para quedarse con el rebote. Foto: prensa Los Andes.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Los Andes volvió a la victoria, tras imponerse esta noche a Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich), 74 a 48, en el partido que completó la quinta fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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El equipo puntaltense empezó abajo 8-5 y poco a poco fue edificando lo que resultó una clara victoria, dentro de un trámite muy abierto, que le permitió al local soltarse, abrir la cancha y ganar en confianza a medida que pasaron los minutos.

El estadounidense James Danzey fue el más efectivo en el equipo que conduce Enrique "Kike" Moreno, aportando 12 puntos (1-3 en t3, 1-4 en t2 y 7-7 en t1), más 11 rebotes.

Mateo Murphy, por su parte, fue el principal goleador, sumando 14 puntos (4-8 en triples y 1-4 en dobles), más 11 recobres.

Iván De Brakeeler.

Mientras que Iván De Brakeeler fue otro que llegó a los dos dígitos (11 puntos), mostrando lo mejor cerca del canasto.

A la visita le costó mucho convertir y tuvo bajísimos porcentajes en tiros de cancha (1-22 en triples y 13-46 en dobles).

El mejor del representante de Villarino fue el venezolano José Pérez Mendoza, con 25 unidades (1-5 en triples, 6-14 en dobles y 10-14 en libres), más 6 rebotes, 4 recuperos y 2 asistencias.

En tanto, Johann Wainmaier terminó con 12 puntos y 9 rebotes.

La síntesis:

Los Andes (74): D. Heredia (5), M. Murphy (14), N. Schiaffino, I. De Brakeleer (11), J. Danzey (12), fi; N. Guerrero (9), M. Varela (9), G. Chávez (2), F. Herrera (3), A. García Bambill (7) y C. Álvarez (2). DT: Enrique Moreno.

Fútbol y Tenis (48): J.D. Pérez (25), J. Wainmaier (12), E. Sánchez, S. Esquivel (3), J. Monaldi, fi; F. Mutuverría, J.P. Dumrauf, J. Tschering (2), I. Gaggioli (2), F. Crocioni (4) , F. Monaldi y G. Morán. DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Los Andes, 16-10; 39-15 y 26-58.

Árbitros: Ariel Mallimaci y Marcelo Bressan.

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

El resto

Los otros resultados de los partidos que se habían disputado fueron los siguientes: Whitense 73, Fortín Club (Pedro Luro) 66; Bahiense del Norte B 72, Pellegrini 67; Sporting 91, Caza y Pesca Huracán Médanos 94 (83-83); Velocidad B 59, Sportivo Bahiense B 104 y Barracas 77, Bella Vista 63.

La próxima

La sexta programación comenzará el domingo, con Sportivo B-Whitense, Bella Vista-Velocidad B, Pellegrini-Barracas, Fútbol y Tenis-Sporting y Fortín Club-Los Andes.

Mientras que pasó al miércoles 29 Caza y Pesca Huracán Médanos-Bahiense del Norte B.

Posiciones

1º) Bahiense B, 9 puntos (4-1)

1º) Pellegrini, 9 (4-1)

1º) Sportivo B, 9 (4-1)

1º) Caza y Pesca, 9 (4-1)

5º) Whitense, 8 (3-2)

5º) Barracas, 8 (3-2)

5º) Los Andes, 8 (3-2)

8º) Velocidad B, 7 (2-3)

8º) Sporting, 7 (2-3)

10º) Fútbol y Tenis, 6 (1-4)

11º) Fortín Club, 5 (0-5)

11º) Bella Vista, 5 (0-5)