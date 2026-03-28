Pacífico de Cabildo inauguró su primera obra rumbo al centenario: "Fue muy emocionante"

El Club Pacífico de Cabildo transita horas muy especiales, ya que empieza a tachar en el calendario los últimos meses rumbo al centenario, que lo festejará el 30 de agosto del próximo año.

Como parte de la celebración anticipada, la institución de la vecina localidad dio el primer paso en la cuenta regresiva, inaugurando una obra muy significativa.

"Fue muy emocionante, significó la primera obra hacia el centenario", contó la presidenta del Tifón, Belén Fidalgo, en diálogo con La Nueva.

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La obra en cuestión se trata de la plazoleta del hincha, un lugar simbólico para los locales y también para los visitantes del pueblo.

"El objetivo era renovar una poco la fachada del club, porque si bien los que somos del pueblo sabemos bien donde está ubicado, la idea es que lo identifique quien viene de afuera. También queremos que sea un espacio de disfrute para los que pasan por ahí", reconoció Belén, cuyo apellido es 100% cabildense.

Para celebrar este logro, se realizó un acto que sirvió, además, como momento de encuentro.

"La verdad que se reunió mucha gente, hinchas, allegados, gente que está a diario en el club y otros que son simpatizantes desde hace años. Estamos muy contentos con todo lo que vivimos", agregó Fidalgo.

"Fue emocionante el público que nos acompañó -remarcó- y también izar las banderas (a cargo de Néstor Scaringi y Carlos Alberto Angelini), la emoción de ver nuestros símbolos flameando y, también, compartir un rato con quienes no compartimos a diario y siempre es lindo".

Ese momento tan especial, encima, sirvió como símbolo del paso del tiempo y la compañía del club en todos estos años.

"El izamiento se hizo con gente que tiene muchos años en el club y también con algunos chicos, como símbolo de las distintas generaciones que viven en el club. Estuvo muy lindo", resaltó.

"En un club de un pueblo tan chico siento que este tipo de instituciones le dan vida a la comunidad", opinó.

"Estamos buscando acercarnos un poco más a quienes no se acercan tanto desde lo deportivo, pero sí dando una mano o con otro tipo de actividades", avisó.

Además de la citada plazoleta, Pacífico también puso en valor la emblemática tribuna del estadio principal. Todo, con el apoyo incondicional de la gente. A pulmón, como se dice.

"Como todo lo que se hace en el club, es en base a mucho esfuerzo y trabajo de muchísima gente. Tanto en la plazoleta como en la renovación de la tribuna, fue gracias a la colaboración de muchísima gente, de quienes ponen la idea, los que ponen las manos y aportando distintas cosas para que todo se dé. Porque la situación que estamos atravesando no es fácil, pero la gente del pueblo siempre está dispuesta a dar una mano. Al igual que los jugadores, hinchas y simpatizantes, familias y toda la gente que trabaja en el club. Incluso, estas cosas que son un poco más ambiciosas no son fáciles de lograr, eso es gracias al aporte de todos", reconoció la presidenta.

-¿Que sea todo a pulmón hace que estos logros se disfruten mucho también?

-Sí, porque el club a veces es levantar el teléfono y pedir colaboración a algún allegado y hace que todas las cosas se vivan en comunidad y que los logros sean también en conjunto"

De momento, el Tifón cuenta con alrededor de un centenar de socios activos y actividades como fútbol (femenino y masculino), hockey (este año disputa el torneo promocional de la ABH con dos categorías) y pádel.

"Nos gustaría ser más socios y ojalá esto sirva para que más gente se acerque", se ilusionó Belén.

-¿Pensando a futuro, la idea es sumar actividades?

-Sí, vamos a ver qué se puede armar. No es fácil por los costos, pero la idea es ir incorporando otra actividad para acercar otro público. Hoy en día más de 300 personas disfrutan de las actividades y mantienen con vida al club.

-¿Y en cuanto a obras, qué tienen pensado?

-En mente está un poco la cancha de menores, mejorar los espacios disponibles para el desarrollo de las actividades. Son cosas que se están craneando, que no son tan fáciles. La idea es mejorar lo que tenemos y concretar alguna mas en algún otro espacio para que se pueda trabajar más cómodo y que cada uno tenga su lugar.

-El objetivo, en definitiva, termina siendo ese, ¿no?

-Sí. El objetivo es llegar lo mejor posible al centenario, pero bueno hay muchas cosas que se hacen a diario que también llevan mucho tiempo y cuestan mucho. Son pequeños objetivos que tenemos que ir proponiéndonos para seguir creciendo.

-¿Hace todo un poco distinto que se trate de la previa al centenario, cómo que se vive un ambiente especial?

-El centenario es algo muy fuerte, por ahí hace que se consigan más cosas. Hay gente que lo toma como algo muy importante y se acerca, quiere colaborar, es mucho el trabajo. Y es una fiesta de celebración, no todo el mundo llega a los 100, obvio que se vive de una manera distinta.

-¿Desde lo personal, es especial ser la presidenta en la previa al centenario? (NdR: su mandato termina en diciembre de este año)

-La verdad que es lindo ser parte del club desde el lugar en el que te toque estar, poder colaborar y trabajar en función del crecimiento. Aportando lo que se pueda para que el club siga creciendo. Los que somos simpatizantes del club y mamamos el amor por los colores desde muy chicos lo sentimos mucho.