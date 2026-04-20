¡Qué finde!: Boca campeón de la Liga Argentina, un título que empezó a construir en Bahía

El equipo de Boca que jugó en Bahía, por la primera fecha del torneo. Foto: Emilia Maineri-La Nueva. y Boca Juniors

Boca Juniors se consagró campeón de la Liga Argentina femenina de Vóley ayer y redondeó un fin de semana soñado.

El Xeneize venció en la final a Gimnasia y Esgrima La Plata y se quedó con el mejor torneo del país, en el que también participó Bahiense del Norte, realizando una gran campaña en su primera participación.

El máximo campeón del torneo alcanzó su noveno título al quedarse con el segundo punto de la serie por 3 a 1, con los siguientes parciales: 26-24, 25-16, 20-25 y 25-15.

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El vigente monarca de la competancia arrancó su campaña en nuestra ciudad, ya que por la primera fecha el Xeneize se presentó en el Manu Ginóbili.

Aquella noche y ante un gran marco, el equipo de La Ribera se impuso por 3 a 0 (25-19, 25-18 y 25-17), en lo que fue el debut absoluto del tricolor en la elite nacional.

De esta manera, Boca culminó un fin de semana perfecto, en el que también ganó el Superclásico ante River en fútbol masculino y se consagró campeón de América en básquetbol, con el bahiense Lucas Faggiano como protagonista.