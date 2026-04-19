¡Comenzó el Súperclásico! River y Boca ya juegan en el Monumental

¡Comenzó el partido! River y Boca ya juegan en el estadio Monumental otra edición del Súperclasico del fútbol argentino.

El partido corresponde a la decimoquinta fecha del Torneo Apertura.

La mala noticia surgió a los 16 minutos, cuando se retiró lesionado el delantero Sebastián Driussi (River), en principio afectado en el posterior derecho. Fue reemplazado por Maximiliano Salas.

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El árbitro designado es Darío Herrera, mientras que en el VAR está Héctor Paletta.

El encuentro despertó una gran expectativa porque ambos llegan en gran momento, con muy buenas rachas.

River ganó los cinco partidos que disputó en el Torneo Apertura desde que llegó su nuevo director técnico Eduardo Coudet. Esto le permitió al “Millonario” ponerse segundo en la Zona B con 26 puntos, solo tres menos que el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

Boca, por su parte, arrastra un más que destacable invicto de 12 partidos y además encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos.

Gracias a estos buenos resultados, el “Xeneize” pudo escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 puntos y está muy cerca del líder, que es Vélez.

Monumental, castigado

La gran cantidad de recitales en tan poco tiempo hizo estragos en el césped del estadio Monumental y lo dejó en un lamentable estado ya a pocos días del Superclásico.

Los tres días de Bad Bunny a mediados de febrero, el 13, 14 y 15, y la última presentación de AC/DC dejaron muy deteriorado el césped y el verde sufrió los estragos de la cantidad de gente que asistió en ambas oportunidades.