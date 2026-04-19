Boca, con Lucas Faggiano, se consagró Campeón de América y Flamengo cortó a Oveja

Lucas Faggiano y el beso del campeón. Fotos: Boca.

Con una gran producción, Boca se consagró campeón de América, al vencer a Franca (Brasil), por 86 a 72.

El bahiense Lucas Faggiano fue uno de los hombres importantes del xeneize, aportando 10 puntos, con 2-3 en triples y 2-2 en dobles, más 2 rebotes.

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También hubo muy buenas producciones de Santiago Scala, con 16 puntos, Francisco Cáffaro (MVP) y Agustín Barreiro.

Fue la primera estrella continental para Boca y se clasificó para la Copa Intercontinental FIBA.

De esta manera, el conjunto ahora dirigido por Nicolás Casalánguida, logró su cuarto título internacional, sumándose así a los tres Campeonatos Sudamericanos de Clubes que obtuvo en 2004, 2005 y 2006.

En su palmarés, el xeneize tiene cinco Ligas Nacionales (las cuales dos ganó de manera consecutiva en 2024 y 2025), dos Supercopas de la Liga, 5 Copas Argentina, una copa Top 4 y un torneo Súper 20.

El xeneize venía de vencer en la semifinal del Final 4 al Flamengo de Sergio "Oveja" Hernández, por 81 a 58.

A propósito, el equipo brasileño decidió cortar al entrenador bahiense, quien había llegado la pasada temporada para reemplazar a Gustavo De Conti y logró la última edición de la BCLA venciendo a Boca en la final.

Flamento finalizó quinto en la fase regular de la NBB, no accedió al Súper 8 y ahora terminó cuarto.