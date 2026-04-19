Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Básquetbol.

Boca, con Lucas Faggiano, se consagró Campeón de América y Flamengo cortó a Oveja

El bahiense, de 37 años, sumó el logro más valioso de su carrera.

Lucas Faggiano y el beso del campeón. Fotos: Boca.

Con una gran producción, Boca se consagró campeón de América, al vencer a Franca (Brasil), por 86 a 72.

El bahiense Lucas Faggiano fue uno de los hombres importantes del xeneize, aportando 10 puntos, con 2-3 en triples y 2-2 en dobles, más 2 rebotes.

También hubo muy buenas producciones de Santiago Scala, con 16 puntos, Francisco Cáffaro (MVP) y Agustín Barreiro.

Fue la primera estrella continental para Boca y se clasificó para la Copa Intercontinental FIBA.

De esta manera, el conjunto ahora dirigido por Nicolás Casalánguida, logró su cuarto título internacional, sumándose así a los tres Campeonatos Sudamericanos de Clubes que obtuvo en 2004, 2005 y 2006.

En su palmarés, el xeneize tiene cinco Ligas Nacionales (las cuales dos ganó de manera consecutiva en 2024 y 2025), dos Supercopas de la Liga, 5 Copas Argentina, una copa Top 4 y un torneo Súper 20.

El xeneize venía de vencer en la semifinal del Final 4 al Flamengo de Sergio "Oveja" Hernández, por 81 a 58.

A propósito, el equipo brasileño decidió cortar al entrenador bahiense, quien había llegado la pasada temporada para reemplazar a Gustavo De Conti y logró la última edición de la BCLA venciendo a Boca en la final.

Flamento finalizó quinto en la fase regular de la NBB, no accedió al Súper 8 y ahora terminó cuarto.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
El país.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE