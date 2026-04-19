Boca, con Lucas Faggiano, se consagró Campeón de América y Flamengo cortó a Oveja
El bahiense, de 37 años, sumó el logro más valioso de su carrera.
Con una gran producción, Boca se consagró campeón de América, al vencer a Franca (Brasil), por 86 a 72.
El bahiense Lucas Faggiano fue uno de los hombres importantes del xeneize, aportando 10 puntos, con 2-3 en triples y 2-2 en dobles, más 2 rebotes.
También hubo muy buenas producciones de Santiago Scala, con 16 puntos, Francisco Cáffaro (MVP) y Agustín Barreiro.
Fue la primera estrella continental para Boca y se clasificó para la Copa Intercontinental FIBA.
De esta manera, el conjunto ahora dirigido por Nicolás Casalánguida, logró su cuarto título internacional, sumándose así a los tres Campeonatos Sudamericanos de Clubes que obtuvo en 2004, 2005 y 2006.
En su palmarés, el xeneize tiene cinco Ligas Nacionales (las cuales dos ganó de manera consecutiva en 2024 y 2025), dos Supercopas de la Liga, 5 Copas Argentina, una copa Top 4 y un torneo Súper 20.
El xeneize venía de vencer en la semifinal del Final 4 al Flamengo de Sergio "Oveja" Hernández, por 81 a 58.
A propósito, el equipo brasileño decidió cortar al entrenador bahiense, quien había llegado la pasada temporada para reemplazar a Gustavo De Conti y logró la última edición de la BCLA venciendo a Boca en la final.
Flamento finalizó quinto en la fase regular de la NBB, no accedió al Súper 8 y ahora terminó cuarto.