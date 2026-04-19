Operaron de urgencia en Barcelona a Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue operado de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Según fuentes oficiales, la intervención fue exitosa y el funcionario se encuentra estable y en proceso de recuperación.

“Sigue internado a la espera del alta médica”, se indicó.

Bianco integraba la comitiva que acompaña al gobernador Axel Kicillof en su gira por España, que culminó este sábado con una cumbre internacional en Barcelona.

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