Liga de Suárez: Unión no pudo sumar de a tres en casa y Automoto perdió el invicto

No fue un buen domingo para los elencos de Tornquist. Unión empató en casa ante el bravo Peñarol de Pigüé 1 a 1, mientras que Automoto dejó su invicto al caer por la mínima diferencia ante el campeón defensor Club Sarmiento como visitante.

La 6ª fecha de la Liga Regional de Coronel Suárez dejó otra victoria de Racing de Carhué --3 a 1 ante Deportivo Sarmiento-- que lo tiene bien arriba en la Zona A con puntaje ideal.

(Foto: prensa Racing).

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Además, Tiro Federal de Puan perdió por primera vez en el año (lo derrotó Deportivo Rivera 5 a 3) y ahora comparte el sitial de privilegio de la Zona B con El Progreso, que venció a domicilio a Atlético Huanguelén 2 a 0.

Resultados:

--Zona A: Independiente SJ 2 (Germán Oryejovsky y Juan Cruz Seewald), Boca Juniors 2 (Tomás Steinbach, de penal, y Germán Oryejovsky en contra); Empleados de Comercio 12 (Luka Olmedo --3--, Facundo Gadea --2--, Mauro Bustamante --4--, Axel Oroná, Sebastián Mansilla --de penal-- y Brian Olmedo), Leandro N. Alem 1 (Julián Ciccocioppo); Racing C 3 (Maximiliano Cantoni, Abel Méndez y Dylan Pedraza), Deportivo Sarmiento 1 (Mateo Safenreiter); Puan FC 1 (Marcos Gigena), Independiente de Rivera 1 (Juan Pablo Bravo) y Club Sarmiento 1 (Marcos Litre --foto--), Automoto 0. Libre: Deportivo Argentino.

--Zona B: Atlético Huanguelén 0, El Progreso 2 (Francisco Schro --2--); San Martín ST 0, Peñarol de Guaminí 0; Blanco y Negro 1 (Juan Ullmann, de penal), San Martín de Carhué 1 ( Agustín Echaide); Deportivo Rivera 5 (Mirko Villarreal , Lucas Parodi, Mateo Pauletto, Alan Vera y Alejandro Ramírez), Tiro Federal de Puan 3 (Santiago Mendiburu --en contra--, Nazareno Romero y Valentín Alazard) y Unión de Tornquist 1 (Juan José Heiland), Peñarol de Pigüé 1 (Martín Prost). Libre: Unión de Pigüé.

Las tablas