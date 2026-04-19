Los Amantes del Cine reestrenan la obra cumbre de Jean-Luc Goddard

Los cinéfilos miembros del Círculo De Amantes Del Cine se preparan para una fiesta: el reestreno de la obra cumbre de Jean-Luc Godard "Sin aliento" - À bout de souffle- (Francia, 1960), restaurada en su homenaje tras su fallecimiento y en reestreno mundial.

Godard (1930-2022) es uno de los grandes referentes del movimiento cinematográfico de la Nouvelle Vague desarrollado en Francia a fines de los años 50. Hijo de madre Suiza y padre francés su vida se desarrollo entre ambos países, especialmente durante la guerra. Se formó en Etnología en la Universidad de Paris. Se inició en los años 50 como

crítico de cine en la mítica Cahiers Du Cinéma. Su primer cortometraje fue "Opération Béton" (1955) y el primer largo "À bout de souffle" (1960) -Sin aliento- que fue producido por Françoise Truffaut y se convirtió en símbolo de la Nouvelle Vague.

Su partida se produjo en Suiza y fue voluntaria. Tenía 91 años. Su pareja Anne-Marie Miéville declaró a raíz de su muerte: "No estaba enfermo, estaba simplemente exhausto (...) Era su decisión y era importante que la hiciera pública".Son recordadas obras como "Vivir su vida (1962), "El desprecio" (1963), "Alphaville" (1964), "La chinoise" (1967) o "Adiós al lenguaje" (2014).En su argumento, un ladrón roba un auto y asesina de manera impulsiva a un policía. Buscado por las autoridades, se reúne con una estudiante estadounidense de periodismo y trata de convencerla para que huya con él a Italia.

-Premio al Mejor Director en el Festival de Berlin 1960.-Seleccionada como uno de los 10 mejores films de 1960 por la CahiersDu Cinema.-Premio a la Mejor Realización del Jean Vigo 1960.-Premio al Mejor Film del Sindicato Francés de CronistasCinematográficos 1960.La proyección es de tipo privada para los miembros del Círculo De Amantes Del Cine pero quienes deseen sumarse serán bienvenidos solo si se respeta la condición de no usar los smart-phones ("celulares") en ninguna de sus funciones, y oscurecer los smart-watchs durante la proyección."Sin aliento" será reestrenada este domingo 19 y vuelta a proyectar el martes 21, en el Cine Visual a las 19:30. (No se permite la entrada una vez comenzado el film)