Los barcos chinos que se ven desde la Luna

Luna es la muralla china. La aseveración es falsa, publicada en 1932.

Lo que si se ve, no desde el Luna pero si desde la órbita terrestre, son las luces de los cientos de barcos chinos que pescan en el mar Argentino.

Una fotografía tomada por integrantes de la misión espacial Artemis II y analizada en detalle por físico Guillermo Abramson, del Instituto Balseiro de Bariloche, identificó los destellos luminosos de distintas ciudades de Sudamérica.

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En medio de ese análisis, el profesional destacó la superficie que indicaba la masiva presencia de buques extranjeros, mayormente chinos, pescando en la llamada “Milla 201”, Zona Económica Exclusiva Argentina, que comprende 200 millas marinas desde la costa continental.

Los buques chinos pescan principalmente calamar (en menor medida, merluza) y operan con barcos "poteros", incursionando frecuentemente de manera ilegal.

Son años de una práctica realizada sin cumplir las leyes, al punto que ahora el gobierno nacional analiza un plan contra ese tipo de pesca realizada por grandes pesqueras argentinas controladas por capitales chinos y que operan sin el observador a bordo que exige la normativa para el monitoreo de las faenas y la sostenibilidad de los recursos.

De acuerdo a documentos oficiales, en 2025 solo se supervisaron nueve viajes de un total de 354. Cada temporada, decenas de buques zarpan desde puertos argentinos sin el observador.

Durante la última década, el ingreso de buques extranjeros se intensificó cuando empresas chinas empezaron a comprar pesqueras nacionales como estrategia para ingresar a las aguas territoriales, aprovechando las flexibles leyes del país.

Expertos y organismos de defensa ambiental han advertido desde que las políticas que habilitan la pesca dentro del mar argentino están descuidado la soberanía del territorio nacional.

Es momento entonces de ajustar controles, de intensificar acciones y de poner punto final a una práctica que pareciera no verse pero que se evidencia con total claridad hasta desde el espacio