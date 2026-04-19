Más locales lejos del centro, Colapinto sacó el carnet en Bahía, un edificio histórico se va y otro tiene futuro

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? No me vas a decir que estás nervioso... Hoy nos reciben en el Monumental, y encima vienen muy afilados.

--Hola, José Luis, ¿todo bien? No, no estoy nervioso, pero sos muy básico. Quizás podrías cortar un poco con tu acostumbrada intención de mufarnos. ¿No te parece?

--Ja, ja, si no dije más que la verdad. Hoy vamos de punto. Bueno, pidamos los primeros cortados y arranquemos, seguro trajiste muchas novedades locales y regionales para compartir.

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--No sé si muchas, pero algunas me parecen interesantes.

--No lo dudo, pero podrías empezar con algo que sorprenda. Jugate.

--¿Sabés dónde sacó el carnet de conducir Franco Colapinto?

--Ni idea.

--En Bahía Blanca.

--Naaa... ¿en serio?

--Sí, escuchá. Me enteré que lo sacó acá en 2021. Es decir que cuando tuvo que presentar los papeles de carnet de conductor en la Fórmula 1, figura el carnet de Bahía Blanca.

--Bueno, dame los detalles.

--En 2021 lo llamó Enrique Benamo a Héctor Gay y le contó que había un pibe que andaba muy bien en España y que, a su entender, iba a llegar a la F1 y que el padre es de Bahía.

--Bien, seguí.

--Le dijo que el chico vivía hace 10 años en Europa y que tenía que sacar el carnet, pero que allá el trámite era mucho más complicado por la pandemia, así que tenía la idea de sacarlo en Argentina. Entonces, el padre pensó en Bahía.

--¿Lo sacó en el Paseo del Sol?

--Exacto, tenía 17 años. Lo que hay que aclarar es que se le dio el turno, rindió todos los exámenes correspondientes y siempre lo acompañó Lucas Benamo. Todo pasó a mitad de semana: se quedó una noche, al otro día esperó que se imprimiera la licencia y salió porque debía viajar a Europa porque corría ese sábado. Franco todavía estaba en la Fórmula 2.

--Linda historia. Sigamos.

--Dale, ya que andamos por la temática del automovilismo, te cuento que el otro día hubo una cena en el quincho de Carlitos Vecchietti, donde asistieron tres ex intendentes: Jaime Linares, Héctor Gay y el rosaleño Jorge Izarra, más algunos colegas y gente del automovilismo.

--¿Se habló de política?

--Para nada, pero en un momento, el exjefe comunal puntaltense pidió la palabra y le entregó un recuerdo a Linares, a quien le agradeció su apoyo y le entregó una canopla con una foto grande donde están ambos y el exgobernador Duhalde, el día que firmaron la creación de la Zona Franca.

--Me imagino, conociendo el paño, que no sólo debe haber sido una velada emotiva, sino que se debe haber cenado muy bien.

--¿Tenés alguna duda?

--Ninguna, pero tirá otra novedad que haga ruido, Juan. Vos podés.

--Intento, y voy primero con un par de novedades comerciales de peso. La primera es que están limpiando el predio de Brown y Pedro Pico, según me dicen van a demoler.

--¿Donde estaba el frigorífico de Marcos Pazzi?

--Claro, la histórica fábrica de hielo y manteca, inaugurada en 1928. También disponía de varias cámaras frigoríficas para la conservación de frutas, carnes y alimentos y fue concesionaria de la cerveza Palermo.

--Si la memoria no me falla ese inmueble lleva décadas abandonado. ¿Sigue siendo de la familia Pazzi?

--No, lo vendieron hace bastante. Luego tuvo otro par de dueños y, si no me informaron mal, ahora el edificio, que está semidemolido, es propiedad de una muy conocida firma local dedicada a la venta de neumáticos. Pero te aclaro, no me preguntes qué van a hacer allí porque, por el momento, no te puedo pasar más info.

--Ok. Seguí.

--La otra novedad que te comentaba tiene que ver con la construcción de un gran complejo de locales comerciales en calle Pilmaiquén, entre la avenida Cabrera y el barrio Patagonia.

---¿Tenés detalles?

--Van a ser entre 12 y 15 unidades, con un espacio para gastronomía al aire libre, estacionamiento, etc. Ya cercaron todo el lugar, entre Belgrano y Alsina.

--Indudablemente, la tendencia de núcleos comerciales barriales, alejados del centro, no para de crecer.

--Sin duda. Hace años venimos hablando de esto. Fijate que días atrás te tiré el dato de un complejo similar en calle Cambaceres, detrás del cementerio, y de otro en la zona de Aldea Romana.

--Este sector, de calle Pilmaiquén, hace mucho que está consolidado, pero ahora va a tener una nueva ampliación.

--A eso iba. Cuando la obra esté terminada, en esa zona habrá más de 40 locales funcionando.

--¿Ya empezaron los trabajos?

--Vi que cercaron el predio. Las obras estarán a cargo de una constructora de primer nivel y una inmobiliaria muy conocida se ocupará de la comercialización.

--Estaremos atentos a cómo marcha todo, pero decime, ¿el viernes participaste de La Noche de las Vinotecas?

--No, tenía peña, y eso no se negocia, pero déjame destacarte un par de datos. Primero, en esta edición participaron 18 vinotecas locales y Bahía Blanca es la segunda en cantidad, después de CABA, en todo el país.

--¿Por encima de Mendoza?

--Sí, y hacemos la relación entre vinotecas que participan por habitante, Bahía está primera, lo que da una idea de cómo ha crecido este rubro en los últimos años.

--No tengo dudas. Sigamos.

--Dale, esto tiene que ver con un proyecto de Roberto Grioli, ex gerente de EDES, en el sur de Villarino, donde es productor de frutillas.

--¡Qué bien! Contame en qué anda.

--Le ofrecieron la presidencia de la Cooperativa Agropecuaria de Villarino, que estaba medio parada, y ya empezó con cambios en la gestión, a tal punto que están teniendo la posibilidad de comprometer 17 camiones para exportar a Brasil y hacer una reconversión productiva, llevándola de mono a policultivo. En breve, según me dijo, van a instalar una deshidratadora.

--Me alego. Hacen falta muchos más proyectos de ese tipo. ¿Qué más?

--No sé si sabías, pero Casalini Automotores hizo la presentación de la nueva marca que representa, Jetour.

--¡Mirá! Sé que es una marca asiática premium.

--Sí, tal cual, y es destacable el empuje que está teniendo Casalini , con su salón boutique en Sarmiento 1980. Además, cuentan con servicio posventa y venta de repuestos originales.

--¿Te diste una vuelta por el lugar?

--Sí, en la presentación contaron con el gran apoyo de Sebastián Dañil, el Brand manager de Jetour para la Argentina. Y te digo más, estuve un rato en la concesionaria para conocer la marca y, la verdad, me quedé sorprendido por la excelente calidad de todos los vehículos.

--Che, contame cómo viene el desarrollo en el Complejo Americano, porque me dicen que ya hay varias ventas de lotes.

--Sí. La verdad es que viene muy sólido. Y no es para menos. El lugar tiene una oferta gastronómica única, servicios de spa fuera de lo común, un glamping espectacular y, encima, la posibilidad de proyectar una inversión en la casa de tus sueños.

--Epa... ¿Estás entusiasmado o exagerando?

--No exagero nada, creeme. Imaginate este plan: te vas a Monte Hermoso cualquier día del año con tu señora. Llegás directo al glamping, te acomodás y salís a recorrer la huerta, el viñedo y las distintas reservas naturales en un bosque que parece un paraíso.

--Bien, seguí.

--Bueno, ahí te instalás en el xenote, un espacio con una piscina de agua templada. Te juro que es bárbaro. Está inspirado en los cenotes mexicanos. Después te preparás para la fogata, donde hay una increíble experiencia de cata de vinos y cena por pasos en el restaurante Orilla, que conduce el chef Sebastián Sureda. Finalmente, llega una noche alucinante en el glamping, único en su especie.

--¡Uff, tremendo!

--Al otro día, ya enamorado del lugar, te vas a ver a la gente del Complejo para que te muestren las distintas opciones para hacer de este complejo tu lugar en el mundo.

--El que está enamorado sos vos...

--Es que, creeme, poca gente que pasa un día allí no se imagina teniendo su propio lugar para vivir los mejores momentos de su vida. De hecho, como te dije, la venta de lotes viene muy bien. Te lo digo en serio: la experiencia vale la pena, y la inversión ni te cuento. Mejor que te lo cuenten ellos. www.elamericano.com.ar http://elamericano.com.ar/masterplan

--Bien, pidamos otro par de cortados y me seguís tirando novedades. ¿Te parece?

--Me parece muy bien.

--¿Sabes algo del edificio del ex Banco Hipotecario, en Colón y Vicente López? Escuché que el Municipio acordó con el BHN avanzar con su puesta en valor.

--Así parece, hubo una reunión clave entre el intendente y directivos de la entidad bancaria y se definió una hoja de ruta para intervenir en el inmueble.

--Bueno, de no pasar nada de nada, al menos ahora pasa algo.

--Tal cual. El banco tiene una deuda con la Muni por tasas impagas, lo que entraría a jugar en todo esto. La Comuna indicaría qué obras de mantenimiento debe hacer para evitar que la estructura se deteriore y luego ambas partes comenzarán a trabajar en qué destino podría tener el inmueble inaugurado en 1926.

--Ojalá, se trata de un edificio hermoso, ya centenario. Pero dejame volver a los temas comerciales.

--Sí, claro, metele nomás.

--El otro día una de las firmas dedicadas a la venta de neumáticos abrió un centro de atención y servicio para camiones.

--No me digas que se trata de la firma nacida en Dorrego.

--Sí, está ubicado en el kilómetro 678 de la ruta 3, en la Playa de Camiones de El Triángulo. Otro complejo que no para de crecer y sumar servicios.

--Y ya que estamos te tiro dos datitos del rubro automotor.

--Claro. Decime.

--Por un lado me enteré que una firma histórica en lo que es venta de accesorios para camiones acaba de inaugurar instalaciones en la Ruta 3 Sur Km 691/696 y la otra es que una agencia de automotores de Alem al 1800 ahora reabrió en Perú al 500.

--Bien, felicitamos a estos emprendedores y les deseamos la mayor de las suertes en estos nuevos desafíos.

--Un tema de estos días es la cuestión el transporte, ¿no? Me refiero a los reclamos por aumento de tarifas frente al incremento del gasoil y otros insumos claves.

--Y sí, las empresas del transporte público local empezaron ayer a recortar frecuencias y directamente eliminar el servicio nocturno: el último sale a las 20.30.

--Mientras tanto, el paro de los transportistas de carga, aunque se levantó el viernes, sigue pegando fuerte en el puerto, con más de 20 buques esperando cereal.

--¿Por qué decís que sigue pegando fuerte?

--Porque esto va para varios días más. Recién ahora se está recuperando la llegada de granos y te diría que algunas terminales van a necesitar un par de días para empezar a llenar bodegas nuevamente..Ah, y tengo una perlita que te quería comentar: el viernes se formaron colas de casi 10 kilómetros en la ruta 3 Sur, ¿sabés por qué?

--Ni idea. Decime.

--Porque entre los kilómetros 710 y 714, aproximadamente, donde está el puesto fitosanitario, están reparando la ruta y habilitaron el tránsito en una sola mano.

--Bueno, al menos están trabajando.

--Sí, ni hablar, pero podrían haber avisado a la gente con algún comunicado previo, no costaba nada, pero solo se limitaron a dar a conocer el tema después.

--Me imagino la bronca de la gente.

--Te quedás corto, pero hablando de bronca. ¿Te cuento una de un buitre local?

--Claro.

--Me enteré que hay tremendo revuelo en el barrio Los Chañares por la maniobra inescrupulosa de una persona que, por medio de una jugada presuntamente ilegal, se apropió de un juicio y hoy pretende cobrar una suma en dólares al menos 50 veces mayor a lo que invirtió, ocultando cosas inclusive al juez, y pretendiendo ahora subastar inmuebles poniendo en riesgo los hogares de muchas familias que hace muchos años viven allí, inclusive ancianos y discapacitados.

--Lío en puerta, tremendo.

--Sí, los vecinos ya han llamado a La Nueva. y enviado mails, hasta estuvieron reunidos con el intendente y quieren cortar la ruta. Por eso te digo que arrancó a full la movida civil y ahora se vienen las denuncias penales contra todos los partícipes. Habrá que estar atentos a lo que sucede pero, por lo que me dicen, me parece que el protagonista en cuestión de esta no se salva o, como dicen otros, no lo salva nadie.

--Veremos. ¿Por dónde seguimos?--Te tiro una deportiva. El jueves, a las 19, la gente de Liniers estará de festejo porque se van a inaugurar las obras en la pileta del club, donde se hicieron a nuevo el techo, la instalación eléctrica y los vestuarios. Luego se va a inaugurar la cancha de básquet, donde se renovó completamente el parquet que resultó destruido por la inundación y se agrandó para posteriormente sumar más aros.

--¡Qué bueno! Felicitaciones a los Chivos porque, sin duda, ese fue uno de los clubes más golpeados por el trágico evento de marzo de 2025.

--Tal cual. Van a asistir el intendente Susbielles y gente de Profertil, empresa que colaboró mucho con todo esto. Después, a las 21, Liniers va a jugar el primer partido de local, con Olimpo.

--Bien, avanti.

--Y ya que estamos con el deporte, te cuento que nuestros amigos de Rugby Report empiezan el miércoles con su programa de streaming.

--Me imagino que será una hora cargada con toda la actualidad de la Unión de Rugby del Sur, más info a nivel nacional e internacional. Todo de primer nivel.

--Exacto, de 19 a 20. Es conducido por Ale Sieli y cuenta con la colaboración de Raúl "El Maestro" Rivas. Ambos abrirán con una nota en vivo al bahiense Joaquín Moro, miembro de los Pumas, exjugador de Argentino, y hoy en el Leicester Tigers. Y por si fuera poco, se sumará nuestro colega de La Nueva., Ricky Sbrana.

--Imperdible ¿Vamos levantando campamento?

--Antes te paso dos cortitas.

--Ningún problema.

--Una es que el jueves a la noche estuvieron Los Abuelos de la Nada en Bahía. Actuaron, en el Teatro Don Bosco, contratados por un gran laboratorio, en un evento para médicos. Dicen que asistieron unas 900 personas.

--Lleno total. ¿Y la otra?

--14 mujeres de Bahía, del grupo Voces Urbanas, ganaron el All Dance Sudamérica 2026 con el tema Don Ata. La coreógrafa es Nazarena Rodríguez. Así que felicitaciones.

--Por supuesto, pero ahora zarpemos, Juan.

--Dale, hoy pago yo.

--¡Milagro!

--Aprovechá, que no pasa seguido, José Luis. Y haceme caso: entre paros, obras a medio avisar y vivos que quieren hacer negocio con cualquier cosa, más vale tener el tanque lleno... y los ojos bien abiertos. Hasta el domingo.