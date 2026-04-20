Allanan dos viviendas, secuestran varias armas de fuego y capturan a una mujer

Una mujer fue aprehendida esta tarde durante dos allanamientos en una causa por Amenazas. Además, en uno de estos operativos se secuestraron varias armas en una de las viviendas, por lo que se agregó Tenencia de armas de fuego a la carátula.

Uno de los procedimientos se desarrolló en una casa de Francia al 1.800. En ese lugar fue capturada Sasha Mailén Pascucci, de 23 años de edad.

En el lugar se encontró un revólver calibre 32 largo, una carabina calibre 22 largo, una escopeta calibre 32, 14 cartuchos calibre 32, 18 municiones calibre 22 y ocho municiones calibre 32.

Además, se desarrolló un segundo allanamiento en un departamento ubicado en Manuel Molina al 1.900, aunque con resultado negativo.

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Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la comisaría Quinta con apoyo del grupo GAD, dispuestos por el Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo de Alberto Manzi.