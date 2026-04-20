Casación confirmó que la causa Frany Pérez seguirá en Bahía

El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó que la investigación por presuntas estafas con la venta de entradas para las Eliminatorias del Mundial, por la cual está acusada la influencer bahiense Francisca "Frany" Pérez, seguirá en nuestra ciudad.

Así lo confirmaron hoy fuentes judiciales, quienes aclararon que, de esa manera, el cuerpo judicial platense ratificó la medida que había dispuesto, en septiembre del año pasado, la Cámara Penal de Bahía Blanca.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La discusión se generó luego de que el juez de Garantías local Guillermo Mércuri se declarara incompetente para actuar (a pedido del fiscal instructor Gustavo Zorzano), tras considerar que existía una investigación previa y conexa contra el empresario porteño Julián Bisignano, supuesto proveedor de los tickets de Pérez.

Con el fallo de Casación se confirma el objetivo de algunos de los abogados de los centenares de víctimas, quienes pretendían que el expediente continuara tramitándose en nuestro medio.

A fines del año pasado, la fiscalía local había envíado la causa a mediación (Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos), a fin de buscar un acercamiento entre las víctimas y los imputados desde el punto de vista resarcitorio.

Zorzano consideró que el hecho denunciado "encuadra" en un conflicto de "contenido patrimonial", según establece el artículo 6 de la ley provincial 13.433.

Más de 200 familias de nuestra ciudad y la región se vieron afectadas cuando le pagaron a la influencer bahiense las señas para las entradas del partido Argentina-Brasil, por Eliminatorias, y nunca recibieron los boletos. Ella siempre apuntó a Bisignano como el responsable de la maniobra.