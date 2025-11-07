Fiscalía envió a mediación la causa Frany Pérez por estafas millonarias

Para tratar de que haya un acercamiento entre las víctimas y los imputados, el fiscal Gustavo Zorzano envió a mediación la causa por estafas millonarias con la venta de entradas, en la que se investigan a la influencer bahiense Francisca Pérez Espinosa, a su hermana Martina y al empresario capitalino Julián Bisignano.

Ahora la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos (ORAC), dependiente del Ministerio Público, intentará mediar entre los acusados y las más de 200 familias damnificadas para eventualmente encontrar una solución.

Los estafados le reclaman a "Frany" la devolución del dinero que le pagaron en concepto de seña para la compra de miles de tickets correspondientes al partido que en marzo la Selección Argentina disputó contra Brasil en el estadio de River, por Eliminatorias.

En relación con el resarcimiento económico, también le exigen a la vendedora de los boletos el pago de interés y el reembolso de montos abonados por traslados, alojamiento en Buenos Aires y comidas.

Zorzano considera que el hecho denunciado "encuadra" en un conflicto de "contenido patrimonial", según establece el artículo 6 de la ley provincial 13.433 (resolución alternativa de conflictos).

"Dada la magnitud de la pesquisa se hace saber que, con los elementos hasta el momento incorporados a la Investigación Penal Preparatoria, (las hermanas Pérez Espinosa y Bisignano) se encuentran sindicados como imputados del delito de estafas reiteradas", se indica en el oficio girado a la ORAC por la fiscalía.

Idas y vueltas

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10 remitió ayer las actuaciones del caso a la ORAC, en medio de idas y vueltas con el expediente.

En septiembre la justicia de Garantías bahiense había aceptado el planteo de incompetencia del fiscal Zorzano, quien pidió que la investigación continuará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acusador argumentó que en aquella jurisdicción se investigaba a Bisignano, quien al parecer proveía de entradas a Francisca, en el marco de una causa previa y conexa a la pesquisa llevada a cabo en Bahía Blanca.

La abogada Virginia Stacco, patrocinante de dos particulares damnificados, apeló el planteo de incompetencia ante la Cámara Penal bahiense, que finalmente rechazó la remisión a la justicia Nacional del expediente iniciado por Zorzano.