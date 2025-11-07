Lo detuvieron por hacer maniobras peligrosas en moto y escapar de la policía

La Policía de Punta Alta informó que ayer detuvo a un motociclista de 20 años después de una persecución en el bulevar Avellaneda.

El hecho ocurrió cerca de las 20, cuando efectivos del Gabinete Técnico Operativo y de la Fuerza Barrial de Aproximación realizaban tareas de prevención en ese sector.

Los agentes vieron una moto negra sin luces ni chapa patente que circulaba con una acompañante y hacía maniobras peligrosas. Cuando intentaron identificar al conductor, este escapó a contramano esquivando los autos que transitaban por el bulevar.

Durante la fuga y por una mala maniobra, la acompañante cayó del vehículo, pero el motociclista siguió su huida y escondió la moto en una casa de calle Colón al 1.200. La policía lo encontró pocos minutos después y lo detuvo.

Según indicaron desde la Comisaría local, fue identificado como Nazareno Aguirre, quien quedó acusado de desobediencia.

Agregaron que la joven de 18 años que lo acompañaba recibió atención médica en el Hospital Naval Puerto Belgrano. La moto, una Rouser Bajaj 200 cc quedó secuestrada.

