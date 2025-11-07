Detienen a un delincuente que había robado una verdulería

El detenido tiene varios antecedentes por robos

Personal de la comisaría Séptima y del Comando de Patrullas detuvo este jueves a un hombre que había robado una verdulería de Zelarrayán al 3000 el pasado 4 de noviembre por la madrugada.

Gracias a las cámaras del lugar se pudo identificar a Nazareno Baltazar Soto, de 22 años de edad, quien posee un frondoso prontuario en este tipo de delitos.

En las imágenes se puede ver a Soto tomando mercadería y dinero del lugar, lo que facilitó el trabajo de las fuerzas policiales.

El delincuente fue detenido en Witcomb al 2700 y trasladado a la comisaría Séptima acusado de robo y desobediencia, con intervención de la UFIJ Nº 15.