La ciudad.

Detienen a un delincuente que había robado una verdulería

El implicado fue tomado por las cámaras del lugar, lo que facilitó la identificación para su aprehensión. 

El detenido tiene varios antecedentes por robos

Personal de la comisaría Séptima y del Comando de Patrullas detuvo este jueves a un hombre que había robado una verdulería de Zelarrayán al 3000 el pasado 4 de noviembre por la madrugada.

Gracias a las cámaras del lugar se pudo identificar a Nazareno Baltazar Soto, de 22 años de edad, quien posee un frondoso prontuario en este tipo de delitos.

En las imágenes se puede ver a Soto tomando mercadería y dinero del lugar, lo que facilitó el trabajo de las fuerzas policiales.

El delincuente fue detenido en Witcomb al 2700 y trasladado a la comisaría Séptima acusado de robo y desobediencia, con intervención de la UFIJ Nº 15.

