Los Pumas, con plantel confirmado para enfrentar el domingo a Gales

El técnico Felipe Contepomi es optimista de cara a la gira por Reino Unido. Foto: prensa UAR.

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Felipe Contepomi, dio a conocer esta mañana a los 23 jugadores que disputarán el primer partido de la ventana de noviembre por Reino Unido, que se iniciará el domingo ante Gales.

El partido se jugará a las 12.10 (hora de nuestro país) y se llevará a cabo en el estadio Principality de la ciudad de Cardiff, donde el árbitro será Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).

Como datos destacados sobresalen las inclusiones del segunda línea Matías Alemanno en su primer test match del año y el regreso del primera línea Thomas Gallo, ausente por lesión en el Rugby Championship.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por otra parte, Marcos Kremer, de presencia habitual en la tercera línea, fue incluido como segunda línea titular.

La formación confirmada por Gales. Foto: @QuilterNations

Tres años pasaron para que Los Pumas regresen a Gales. La última vez había sido en 2022, también por la ventana internacional, con caída para el seleccionado argentino por 20-13. El último partido entre ambos equipos fue en el Mundial de Francia en 2023, en Marsella por los cuartos de final, con triunfo para Los Pumas por 29-17.

El domingo el techo del estadio permanecerá cerrado y se espera una multitud alentando en las tribunas.

Será el primer partido para los dos equipos en esta serie de encuentros internacionales en el otoño europeo. Que para Los Pumas continuará con enfrentamientos ante Escocia el domingo 16 (12.10) y finalizará ante Inglaterra el domingo 23 (13.10), en el último test match del año.

A continuación, la formación de Los Pumas:

Titulares

1. VIVAS, Mayco (37 caps)

2. MONTOYA, Julián (114 caps) (capitán)

3. DELGADO, Pedro (6 caps)

4. PETTI, Guido (95 caps)

5. KREMER, Marcos (79 caps)

6. MATERA, Pablo (118 caps) (vicecapitán)

7. GONZÁLEZ, Juan Martín (48 caps)

8. OVIEDO, Joaquín (19 caps)

9. BENÍTEZ CRUZ, Simón (7 caps)

10. PRISCIANTELLI, Gerónimo (2 caps)

11. CARRERAS, Mateo (31 caps)

12. CHOCOBARES, Santiago (33 caps)

13. PICCARDO, Justo (8 caps)

14. DELGUY, Bautista (37 caps)

15. CARRERAS, Santiago (61 caps)

Suplentes

16. RUIZ, Ignacio (24 caps)

17. GALLO, Thomas (37 caps)

18. RAPETTI, Tomás (1 cap)

19. ALEMANNO, Matías (98 caps)

20. GRONDONA, Santiago (23 caps)

21. MOYANO, Agustín (5 caps)

22. MALLÍA, Juan Cruz (48 caps) (vicecapitán)

23. ISGRÓ, Rodrigo (13 caps)