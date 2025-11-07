¿Boca o River? El pronóstico de Colapinto para el Superclásico

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, se animó a dar un pronóstico del Superclásico del próximo domingo entre Boca y River en La Bombonera y aseguró que “con un 2-0 estoy contento”.

Durante la jornada de medios en la que los corredores dialogan con la prensa, el pilarense palpitó el trascendental cruce, válido por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, que podría darle la clasificación al xeneize, el club de sus amores, a la Copa Libertadores 2026.

“Con un 2-0 estoy contento. Mientras ganemos. Mientras sea Boquita el que gane, estamos bien”, exclamó el automovilista de Alpine, mientras crece la expectativa en torno a su continuidad con la escudería francesa para 2026.

Las condiciones climáticas son muy cambiantes en San Pablo a esta altura del año y la lluvia suele decir presente en este Gran Premio, que se corre en el Autódromo José Carlos Pace, también conocido como Interlagos.

De cara a este fin de semana hay 75% de probabilidades de lluvia para el sábado, jornada en la que se disputará la carrera sprint y la clasificación para la carrera principal. El evento principal tendrá lugar desde las 14:00, mientras que el Superclásico se disputará a las 16:30 en Brandsen 805.

En la misma línea, Colapinto ironizó sobre la posibilidad de que la carrera del domingo se atrase por el clima y no pueda ver el encuentro entre el conjunto azul y oro y el millonario. “El horario es jugado. Espero que no retrasen la carrera por lluvia. Si la llegan a retrasar, yo me bajo, che. Que me pongan en la tele el partido de Boca”, bromeó.

Por último, el nacido en Pilar de 22 años reveló el ‘outfit’ con el que llegará a la cita en Brasil. “Voy a entrar con una camiseta de Boca, algo para bancar. Ojalá que sea un buen domingo para todos, en la F1 y en el fútbol también", sentenció. Y concluyó respecto a lo que espera para la carrera: “Quiero tener un buen fin de semana para los argentinos que están acá. Sé que hacen un gran esfuerzo para venir”. (NA).