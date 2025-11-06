Bahía Blanca | Jueves, 06 de noviembre

Zoom: el homenaje que revive el legado de Soda Stereo

El show será el Sábado 15 de Noviembre a las 21 horas en el Teatro Don Bosco y las entradas se encuentran disponibles en ticketbahia.com

La banda bahiense Zoom, formada en 2011 con el objetivo de resaltar cada matiz del sonido de Soda Stereo y Gustavo Cerati, llega al Teatro Don Bosco.

Comprometidos con la fidelidad sonora, Zoom interpreta desde los grandes himnos hasta los lados B del trío argentino, recreando versiones en estudio y en vivo con un estilo profesional, emotivo y cercano. Para los fans que quieren volver a sentir la ciudad de la furia, persiana americana, zoom… este show representa una oportunidad única de revivir un capítulo esencial del rock argentino.

Reservá tu lugar y viví el homenaje en primera fila en ticketbahia.com.

