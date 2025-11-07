Claudio Úbeda definió el once de Boca para enfrentar a River en La Bombonera. Foto: NA.

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, definió el once titular que saltará al terreno de juego de La Bombonera para enfrentar a River en una nueva edición del Superclásico, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025.

Durante el entrenamiento de este jueves, el DT xeneize despejó la única duda que mantenía en el mediocampo y tendría todo listo para ir en busca de la victoria ante el Millonario y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

La incógnita rondaba en torno al centro del campo donde el cuerpo técnico azul y oro barajaba la posibilidad de que el español Ander Herrera vaya de arranque ante el conjunto de Marcelo Gallardo en lugar de Carlos Palacios.

No obstante, tras la práctica del jueves, el volante trasandino le ganó el duelo al europeo y completará la línea de cuatro futbolistas en la mitad de la cancha, que tendrá como agregado el retorno de Leandro Paredes a la alineación luego de cumplir la suspensión en la victoria de Boca frente a Estudiantes de La Plata por 2-1.

Además, el buen presente de Exequiel Zeballos será la clave de Úbeda para imponerse desde el juego en aquel sector del campo, con el campeón del mundo y Milton Delado como los ejes principales.

En la ofensiva, no solo Edinson Cavani no llegará en las mejores condiciones desde lo físico ya que arrastró una molestia en el psoas de la pierna derecha y se entrenó diferenciado, sino que también la dupla Miguel Merentiel y Milton Giménez pisa cada vez más fuerte.

Por último, la línea defensiva contará con Juan Barinaga por derecha, mientras que Lautaro Blanco hará lo propio por izquierda con la zaga central integrada por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa. En tanto, el arco será defendido por Agustín Marchesín.

La formación de Boca para el Súperclásico será con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda. (NA).