Un DT puntaltense reemplaza a Victoriano, que sufrió la peor derrota de la historia del ascenso español

Lucas Victoriano será recordado en Palmer Mallorca Basket de la 1º FEB española, porque fue el entrenador del equipo que sufrió la derrota más abultada en la historia del ascenso español: 115-45 como local ante Obradoiro.

Este resultado fue el detonante para que la dirigencia tomara la decisión de cortarlo, en apenas seis partidos (una victoria).

Inmediatamente después de la derrota, el tucumano habló aún como entrenador del Palmer, ante de saber que sería cortado.

"Hay que hacerse cargo de la situación. Creo que tenemos un bloqueo mental importante. Parte de todo es culpa mía. Tenemos que empezar a divertirnos, a disfrutar de jugar al básquet y no lo estamos haciendo. Hubo solo un equipo dentro de la pista. Entramos en un pozo depresivo, es la segunda vez que nos pasa, y eso es preocupante. Le pedimos perdón a la afición. Es lamentable la imagen que dimos", admitió.

Palmer viene de ascender dos categorías en las últimas tres temporadas, por lo cual estaban más acostumbrados a ganar que a perder y este presente significa un verdadero cachetazo.

El lugar de Victoriano lo ocupará, interinamente, Juan Ignacio Diez de Acharán, un puntaltense de 28 años, que fue jugador de Ateneo y Bahiense del Norte hasta Cadetes.

En 2011 emigró a España para continuar jugando y por algunos inconvenientes de nacionalidad lo condicionó y, estando en Tenerife, aceptó la posibilidad que le brindaron de empezar a dirigir.

También estuvo en las formativas y como segundo asistente en el Real Betis de Sevilla, siendo campeones de la LEB Oro.

Lo cierto es que Diez de Acharán se fue abriendo camino y tuvo recientemente una oportunidad de estar en el staff técnico con Pablo Prigioni en la preparación de la Selección argentina.