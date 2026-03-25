Bahía Blanca | Miércoles, 25 de marzo

14.4°

Básquetbol.

Con cuatro triunfos locales y uno visitante se cerró la primera fecha de la LBB Bronce

Ganaron esta noche Sporting, Velocidad, Whitense, Los Andes y Pellegrini -único afuera-.

Andrés Almirón baja el rebote, ayudado por Gastón Chaves. Observa Pristupa. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Con cuatro triunfos locales y uno visitante se completó esta noche la primera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

En calidad de local, Velocidad y Resistencia B le ganó a Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich), por 76 a 64; Sporting, que jugó en Espora, superó a Bahiense del Norte B, por 77 a 70; Whitense derrotó a Bella Vista, por 81 a 57 y Los Andes a Barracas, por 91 a 79.

Nicolás Themtham (Pellegrini) se cubre de Luciano Temporelli (SB).

En tanto, Pellegrini fue el único que ganó afuera, venciendo a Sportivo Bahiense B, por 68 a 59.

Lucas Santarelli empieza a despegar tras superar a Andrés Almirón.

En el adelanto, Caza y Pesca Huracán Médanos había derrotado a Fortín Club (Pedro Luro), por 77 a 55, de visitante.

La próxima

La segunda fecha se disputará el domingo: Pellegrini-Whitense, Bahiense B-Velocidad B, Barracas-Sporting, Bella Vista-Los Andes, Caza y Pesca-Sportivo B y Fútbol y Tenis-Fortín (en Luro).

 

Sporting 77, Bahiense B 70

Sporting (77): B. Falcioni (11), H. Rava (5), G. Díaz, M. Miguez (15), F. Salmeri (14), fi; G. Martínez (17), R. Frontalini (9) y B. Kumorkiewicz (6). DT: Ian Costa.

Bahiense B (70): L. La Bella (24), M. Moretti (3), J.M. Pites (15), C. Massa (7), M. Fernández (4), fi; F. Sureda (7), J. Reta, C. Brugniere (2), F. Pérez (8), B. Massa, A. De Beistegui y A. Vilariño. DT: Santiago Cappa.

Cuartos: Sporting, 14-22; 40-41 y 54-60.

Árbitros: Joel Schernenco⁩ y Ariel Mallimaci.

Cancha: José Galié (Espora).

 

Sportivo B 59, Pellegrini 68

Sportivo B (59): F. Galassi (3), L. Temporelli (9), J. Asnaghi (21), M. Pristupa (7), L. Santarelli (14), fi; B. Guaglianone, J. Abad, B. Wais (2), S. Simón (3), G. Plunkett y J. Labarere. DT: Joaquín Tuero. 

Pellegrini (68): N. Themtham (7), L. Cataffi, G. Chaves (22), M. Barrera (13), A. Almirón (9), fi; B. Frayssinet (8), F. Godeas (8), S. Frayssinet y F. Pozzi (1). DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Sportivo B, 10-22; 23-30 y 38-53.

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Joaquín Irrazábal.⁩

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

 

Velocidad 76, Fútbol y Tenis 64

Velocidad B (76):  B. Schulz (16), N. Valdebenito (12), J.I. Del Molino (3), N. Ocampos, F. Martínez (12), fi; T. Carvalhosa (3), E. González (3), R. Copreni (3), F. Mastrandrea (8), S. Hiebaum (10) y T. Moreira (6). DT: Santiago Piñeiro.

Fútbol y Tenis (64): J.D. Pérez (14), G. Semper (4), J. Wainmaier (10), J.P. Dumrauf (18), Y. Sánchez, fi; J Monaldi (3), E. Sánchez (5), J. Tschering (6), F. Mutuverría y F. Crocioni (4). DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Velocidad B, 16-12; 38-24 y 57-45.

Árbitros: Sebastián Arcas y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

 

Whitense 81, Bella Vista 57

Whitense (81): F. Cruz (14), A. Almirón (12), M. Herbalejo (11), J. Burgos (18), M. Ruarte (7), fi; L. Romano (2), C. Nador (4), T. Iturriaga, L. Robledo (4), G. Resler y R. Ocampos (9). DT: Sebastián Dodero.

Bella Vista (57): B. Ruesga (16), T. De Cascos (4), B. Ciommo (6), R. Alesso (5), R. Inglera (14), fi; S. Bertoni (9), A. Burgardt (1), L. Spósito (2), D. Rueda y F. Figueroa. DT: Pablo De Cascos.

Cuartos: Whitense, 18-15; 40-34 y 53-47.

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Fabrizio Rey⁩.

Cancha: Hugo López (Whitense).

 

Los Andes 91, Barracas 79

Los Andes (91): M. Murphy (19), D. Heredia (8), N. Schiaffino, A. Cortina (5), J. Danzey (20), fi; I. De Brakeleer (18), N. Guerrero (12), M. Varela (9), G. Chávez, F. Herrera y A. García Bambill. DT: Enrique Moreno.

Barracas (79): M. Capurso (10), L. Durán (4), A. Astradas (9), R. Catalá (17), M. Quevedo (10), fi; L. Polak (13), R. Eliosof (11), W. Rojas y S. Soriano (5). DT: Albano Schneider.

Cuartos: Los Andes, 14-19; 40-33 y 61-53.

Árbitros: Juan Agustín Matías y Alberto Arlenghi. 

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

