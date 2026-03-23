La victoria se fue para Médanos y en Pedro Luro todos festejaron el lanzamiento de la LBB Bronce

Un importante marco hubo en el Polideportivo Argentino Blas Ciccone de Fortín. Fotos: Dorina Schechtel (prensa Fortín Club).

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Noticia en desarrollo)

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Una noche histórica se vivió en Pedro Luro, con el partido inaugural de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce (ex Tercera), con la victoria de Caza y Pesca Huracán Médanos sobre Fortín Club, 77 a 55.

Más allá del valor que tenía el resultado jugando ya por los puntos, se vivió un clima verdaderamente de fiesta, con un importante marco en el Polideportivo Argentino Blas Ciccone en esta primera incursión en categorías superiores en torneos que organiza la ABB.

Estuvieron las máximas autoridades de la ABB, encabezadas por su presidente Guillermo Barco, el vice Leonardo Gómez Talamoni, entre otros.

En lo estrictamente deportivo, la visita ratificó que se armó con serias aspiraciones a dar el salto de categoría, estableciendo diferencias con algunos nombres propios que pueden respaldar esa ilusión.

Por caso, Juan Cruz Redivo terminó con 23 puntos (10-14 en dobles), Nicolás Sánchez aportó 19 (8-14 en dobles) y 8 rebotes, mientras que Herman Banegas, quien fue una referencia en la pintura y el equipo jugó en gran parte para él, sumó 10 rebotes y 8 unidades.

También fue interesante el trabajo de Leonel Álvarez, colaborando con 10 unidades (2-6 en triples).

En el verdiamarillo, Jesús Ruiz terminó con 13 puntos y 9 rebotes, César Gorostegui aportó 14 unidades y 6 recobres, mientras que Giuliano Zaccara terminó con 11 unidades.

La síntesis:

Fortín Club (55): T. Espinosa (2), C. Gorostegui (14), J. Huenuqueo (3), G. Zaccara (11), J. Ruiz (13), fi; R. Mendía (5), R. Osinaga (7), J. Martínez, R. Sánchez, W. Ruiz, J. Aispuro y G. Tidei. DT: Mario Zaccara.

Caza y Pesca Huracán Médanos (77): N. Sánchez (19), J.C. Redivo (23), L. Álvarez (10), T. Martz (1), H. Banegas (8), fi; B. López (2), F. Perrín (6), B. Meschini (4), D. Suárez, M. Nievas, J. Jaratz (4) y A. Jaratz. DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Fortín, 14-18; 25-38 y 42-57.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Ariel Di Marco.

Cómo sigue

El miércoles completarán la primera fecha Velocidad y Resistencia B-Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich), Sportivo Bahiense B-Pellegrini (Punta Alta), Whitense-Bella Vista, Los Andes (Punta Alta)-Barracas y Sporting (Punta Alta)-Bahiense del Norte B, en Espora.