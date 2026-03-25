Bahiense venció a Independiente y se quedó con el duelo de ganadores que abrió la fecha 2

Bahiense del Norte venció esta noche a Independiente y se quedó con el cruce de ganadores que abrió la fecha 2 de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, torneo "Rubén Fillottrani", que se completará este jueves.

El tricolor se impuso en el Manu Ginóbili por 82 a 57, en un triunfo que fue trabajando a lo largo del partido y lo terminó cerrando de muy buena manera, para llegar al final con cierta holgura.

Culminado la producción con la máxima del juego, el equipo que conduce Alejandro Navallo tuvo como figura a su refuerzo Guido Muzi, quien anotó 26 puntos (5-12 en t3, 4-9 en t2 y 3-3 en libres) y bajó 11 rebotes. Lo siguieron en el goleo Sebastián Luengo con 15 y Eddie Roberson con 14.

Morán, que volvió en una cancha que conoce como casa, juega ante la intensidad de Luengo.

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Mientras que en la visita, los goleadores fueron Ignacio Formiga (14 puntos), Maximiliano Zonza (12) y Alen Ríos (11).

Además, en el Viola hizo su debut en el certamen Juan Pablo Morán, quien regresó tras una lesión y sumó 3 unidades y bajó 2 rebotes en 15m27s en cancha.

*El desarrollo

Aprovechando al máximo sus variantes ofensivas, Bahiense del Norte comenzó a tomar rápidamente las riendas de un juego que fue entrando en ritmo lentamente con el correr de los minutos.

Luego de una primera ventaja inicial (7-2) y respondiendo a la remontada de Independiente (pasó a ganar 8-7), el tricolor aprovechó en esos distintos caminos al gol para ganar el primer cuarto por 19 a 12. El dueño de casa sumó con triples de Muzi, Lozano y Bonivardo y también con caídas al cesto de Hollender y Roberson.

Enfrente, el Viola dependió casi en exclusividad de la producción de Zonza, quien tuvo un primer cuarto de ensueño (hizo 8 de los 12 puntos de su equipo, con 4-5 en dobles) y cuando no encontró variantes empezó a quedar lejos en el tanteador.

La diferencia siguió creciendo en el amanecer del segundo cuarto, cuando triple de Muzi le dio la máxima de 10 al local (22-12).

No obstante, de a poco, la visita fue creciendo en defensa, ajustó en los cambios, dobló a la pelota y empezó a nublar la ofensiva del dueño de casa.

Luengo suelta el pase ante la doble marca de Ríos y Slonimsqui.

Todo eso, además, lo llenó de confianza y le dio un envión anímico para trasladarlo en puntos adelante, anotando en un par de corridas y marcando un parcial de 7-0 que lo dejó a un punto: 26-25.

Aunque en un abrir y cerrar de ojos, Bahiense reaccionó y salió de asedio, porque Roberson recibió dos veces en el eje en soledad y no falló de tres y Hollender sumó desde la línea, para cerrar el primer tiempo con ventaja de 8 (33-25), que trepó a 11 con otro triple de Muzi en el inicio del segundo tiempo.

Pero lejos de bajar los brazos o dejar que eso marcara el quiebre del juego, Independiente volvió otra vez al partido.

Esta vez, lo hizo de la mano de Formiga, que acompañado por Bonino, fue quien aportó soluciones en ataque y eso hizo crecer al quipo atrás.

Las buenas defensas y el gran pasaje de Nacho (anotó 12 puntos en el tercer cuarto), pusieron al Viola al frente 45-44, con 3m28s por jugar del período 3.

Hollender va hacia el aro con potencia, ante la defensa de Ríos.

¿Cómo salió esta vez Bahiense del mal tramo? Con dos triples, uno golazo de Luengo y una bomba de Ruggiero, más un doble de Hollender le armaron un parcial de 7-0 para volver a tener el control rápidamente.

Otra vez, a Independiente le dio para ponerse a tiro, pero no para pasar al frente o terminar de dominar a su rival, porque Bahiense volvió a reaccionar y esta vez fue la definitiva.

Pese a que la visita abrió el último cuarto con un triple del Pollo Morán, Bahiense volvió a encontrar fluidez en ataque, explotó al máximo sus vías de gol y, encima, cerró los caminos al aro mejorando en defensa.

Moran lucha en las alturas con Hollender (14) y Hoya (12).

Muzi y Zonza se dan la mano mientras se esquivan.

Un combo letal para en menos de tres minutos tomar ventaja de 12 (64-52) y encarar el tramo final lleno de confianza y sensaciones positivas.

De hecho eso se extendió algunos avances más y un triplazo de Muzi, para el 69-52, comenzaron a decretar el final mucho antes de que termine el juego.

Así las cosas, Bahiense dominó sin problemas los minutos finales y fue estirando la máxima hasta terminar ganado por 25.

La síntesis:

Bahiense del Norte (82): B. Lozano (4), G. Muzi (26), T. Bonivardo (3), E. Roberson (14), J.P. Hollender (9), fi; J.C. Hoya (4), S. Luengo (15) y L. Ruggiero (7). DT: Alejandro Navallo.

Independiente (57): F. Bonino (4), J. Ripoll (5), I. Formiga (14), M. Zonza (12), A. Ríos (13), fi; M.Schmir (4), F. Slonimsqui, J.P. Morán (3) y L. Figueroa (2). DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Bahiense del Norte, 19-12; 33-25 y 56-47.

Árbitros: Sebastián Giannino, Mariano Enrique y Alexia González.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

El resto mañana jueves

En otro cruce entre ganadores, mañana jueves se enfrentarán Estudiantes-Pacífico en el Casanova.

El resto de los partidos con los que se completará la segunda fecha serán Villa Mitre-Liniers, que invertirán la localía respecto del fixture original y jugarán en el José Martínez; Pueyrredón-Napostá, Olimpo-L.N. Alem y Estrella-Barrio Hospital.