Bahía se consolida en powerlifting: calendario y títulos internacionales impulsan un año histórico

La Asociación Bahiense de Pesas definió su calendario 2026, que comenzará el 11 de abril en Bahía Blanca y contará con competencias locales y participaciones en el Campeonato Argentino en Buenos Aires, el Sudamericano en Santiago de Chile y el Mundial Master en Reno, Estados Unidos.

Este miércoles se llevó a cabo la reunión de la Comisión Directiva de la Asociación Bahiense de Pesas, con el objetivo de definir el calendario de competencias 2026 a nivel local.

Se estableció que la primera fecha será el sábado 11 de abril, dando inicio a una temporada que se proyecta intensa y con fuerte participación de atletas de la región.

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Asimismo, se confirmaron las principales competencias del calendario nacional e internacional. El Campeonato Argentino de Powerlifting se desarrollará del 3 al 12 de julio en la ciudad de Buenos Aires, con sede aún a establecer.

Por su parte, el Campeonato Sudamericano de Powerlifting tendrá lugar del 20 al 26 de septiembre en Santiago de Chile, mientras que el Campeonato Mundial Master se disputará del 14 al 24 de octubre en Reno, Nevada, Estados Unidos.

"El calendario bahiense tendrá su cierre el 28 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Bahía Blanca, consolidando un año cargado de actividad deportiva", señaló Pablo Rivera, presidente de la ABP.

En este contexto, también se destacan importantes logros a nivel competitivo, con la consagración de Verónica Rengelman como Campeona Argentina y Campeona Sudamericana de Fuerza en Banco (raw, sin equipo), reflejando el crecimiento y el alto nivel del powerlifting en la ciudad.

Precisamente, este viernes a las 20, en el Museo del Deporte y como parte del ciclo Glorias Deportivas Bahienses, Verónica será distinguida la Atleta de la Asociación Bahiense, por ser la actual Campeona Sudamericana, logro que conquistó en Brasil (Porto Belo) en septiembre del 2025 .