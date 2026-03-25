Undiano 69: confirman la causa de la muerte de las cuatro personas

El fallecimiento de las cuatro personas encontradas sin vida hoy en un departamento céntrico de nuestra ciudad, entre ellas dos niños, fue como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono.

Esa fue la conclusión principal del informe preliminar de la autopsia que se realizó en la morgue judicial.

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El deceso de las cuatro personas, según la estimación del médico forense, se habría registrado la noche del domingo pasado (estimativamente sobre las 22).

Se trata de una mujer identificada como Evelin Michea (33) y sus dos hijos de 3 y 7 años, cuya desaparición desde un domicilio de Punta Alta había denunciado en los primeros minutos de hoy la madre de Evelin en la comisaría de Coronel Rosales.

La cuarta víctima fue identificada como Ramón Gómez (33), quien sería pareja actual de la mujer.

El hallazgo se produjo de manera accidental por efectivos de la DDI de Bahía Blanca, quienes realizaban tareas de campo en el marco de la investigación por averiguación de paradero radicada en la localidad de Punta Alta.

La Policía llegó a ese lugar luego de un dato aportado por la madre de Evelin, quien tenía información acerca de que su hija se había mudado a un domicilio de la primera cuadra de Undiano, en Bahía Blanca, pero que no había vuelto a tener contacto con ella.