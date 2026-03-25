Hallan a cuatro personas fallecidas por presunta inhalación de monóxido de carbono

Cuatro personas fueron encontradas sin vida esta tarde en un edificio de la primera cuadra de calle Undiano, en lo que se presume fue una muerte por inhalación de monóxido de carbono.

El hallazgo se produjo de manera accidental por efectivos de la DDI de Bahía Blanca, quienes realizaban tareas de campo en el marco de una investigación por averiguación de paradero radicada en la localidad de Punta Alta.

Las víctimas son dos menores de edad, su madre y la pareja de la mujer.

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La búsqueda se había iniciado formalmente hoy en la comisaría puntaltense, luego de que la madre de la fallecida denunciara que no lograba establecer contacto con su hija ni con sus nietos desde hacía varios días.

Al ingresar al departamento 14 del primer piso, los uniformados se encontraron con el cuadro fatal.

Según las primeras precisiones del caso, el ambiente presentaba indicios compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono, aunque las autoridades judiciales y los peritos de la Policía Científica trabajan en el lugar para establecer las circunstancias exactas del hecho.