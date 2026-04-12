La Luna, otro pequeño gran paso

La fecha fue llegando en silencio, sin estridencias, sin ocupar primeras planas ni despertar la atención de un mundo demasiado preocupado por guerras y desastres naturales.

Hace tiempo que los viajes espaciales resignaron la atención de propios y ajenos, salvo cuando terminan de mala manera o sufren percances que los ponen en riesgo.

Cuando en julio de 1969 el hombre llegó a la Luna en la misión Apolo 11 se vivió uno de los momentos más singulares de la historia contemporánea, generando un sentimiento que atravesó a toda la humanidad, un logro que trascendió fronteras, religiones y razas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Habían transcurrido 360 años desde que Galileo Galilei dirigió un telescopio al satélite y describió su geografía y 104 desde que Julio Verne imaginara ese viaje a partir del lanzamiento de un cohete mediante un gran cañón.

Todavía asombra haber realizado aquel primer viaje de 380 mil kilómetros cuando los medios tecnológicos lejos estaban de los actuales y los riesgos asumidos fueron tantos que hoy en una circunstancia similar no habría despegue alguno.

Estados Unidos no se contentó con aquel primer alunizaje, sino que en los siguientes tres años hizo cinco alunizajes más, cerrando esa etapa en diciembre de 1972, con el viaje de la Apolo 17.

Han transcurrido 54 años hasta volver a orbitar el satélite, como primer paso para un viaje tripulado a realizarse en 2027. La misión Apolo ahora es Artemis II y la nave Columbia es Orión.

El día del despegue logró despertar la atención mundial, con una trasmisión en vivo de la NASA y una amplia explicación de las cuestiones orbitales que permitían concretar una vuelta alrededor de la Luna y regresar.

Los especialistas aseguran que el regreso a la Luna es parte de una búsqueda trascendental para la humanidad, la cual permitirá proyectar viajes más alejados y adentrarse un poco más en los muchos misterios que todavía significa el universo.

Un universo cuyas características generan, comenzó con una gran explosión hace 14 mil millones de años o con un dedo creador, antes del cual no existía ni espacio ni tiempo y que desde entonces se expande en un espacio infinito.