El Gran Willy, calidad en la Sociedad Sportiva

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 51 años, en abril de 1975, se presentó en el club Sociedad Sportiva –Florida y Witcomb--, el marplatense Guillermo Vilas, en partido exhibición frente al chileno Patricio Rodríguez.

A sus 23 años de edad, Vilas ya era Vilas. Sin haber llegado a su momento de oro, había revolucionando el mundo del tenis: aces, drive, break point, smash, empezaban a ser expresiones conocidas para miles de aficionados que descubrían las bondades del deporte de blanco y lo convertían en popular.

Un año antes el zurdo había ganado sus primeros torneos del ATP, llegó a la final en Roma y gansfo el Master, venciendo a Newcombe, Björn Borg y Illie Nastase.

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“Idolatrado por los chicos y admirado por los grandes, Vilas paseó su prestancia de campeón en los courts de Sportiva”, publicó este diario, en un partido donde se pudo apreciar “toda su gama de recursos” y todo lo que se puede hacer “cuando la calidad aflora por todos los poros”.

Arrancó 0-3 el primer set ante Rodríguez, pero pronto Vilas empezó a crecer y llevó el marcador a 4-3. El chileno empató con su saque pero finalmente cedió 6-4 el primer set. En el segundo, con drives, revés de fondo de cancha y ataques veloces, Vilas quebró todos los saques rivales y establecer un contundente 6-0.

El final fue a pura ovación, abrazos y la sensación del público de haber presenciado un encuentro difícil de olvidar.

Aquel año 75 Vilas ocupó el segundo lugar en el ATP, fue finalista en Roland Garros y semifinalista en el abierto de Estados Unidos, un partido donde ganaba 5-0 el definitorio tercer set, 40-15 arriba. Y perdió.

Pero ya estaba entre los grandes: cerraría una carrera brillante ganando 62 torneos y 4 grand slam. Marcó el camino de todas las generaciones posteriores que tomaron su legado.