Capturan a una mechera que quiso robar mercadería de un supermercado

Una mujer fue aprehendida este miércoles, luego de que intentara robar mercadería en el supermercado Chango Mas.

El hecho se produjo sobre las 18, en Sarmiento 4.114.

Allí, personal del destacamento Palihue capturó a Dina Evangélica Tomas, de 57 años, quien momentos antes había intentado robar mercadería, ocultándola entre sus ropas.

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Entre estos elementos figuran chocolates, paltas, latas de conserva, sobres de gelatina y comida para gatos, entre otras cosas.

La carátula es Tentativa de hurto.