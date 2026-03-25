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Todo listo para Abel Pintos en el Dow Center

Con una única función confirmada, Abel se presenta éste Domingo 29 desde las 21hs en el Dow Center Bahía y las entradas están a la venta en ticketbahia.com

Este domingo, el Dow Center será el escenario de una noche que promete emoción de principio a fin. Abel Pintos, uno de los artistas más queridos y convocantes del país, regresa a su ciudad con un show único, donde no faltarán canciones que ya son parte de la historia de la música nacional.

Dueño de una conexión especial con su público, Abel propone un recorrido por sus grandes éxitos, combinando potencia, sensibilidad y una puesta en escena que transforma cada recital en una experiencia inolvidable. No es casualidad: sus presentaciones suelen agotar localidades en cuestión de horas.

Las últimas entradas se encuentran disponibles en ticketbahia.com

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