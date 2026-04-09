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Aplausos.

Tango Piola, un dúo para disfrutar este sábado

La propuesta tendrá lugar en el local de calle Panamá al 1000.

Luciano Pippig y Rubén Cordi

Tango Piola, dúo conformado por Luciano Pippig en piano y Rubén Cordi en voz, se presentará este sábado a las 21 horas en el local de calle Panamá 1045.

Se trata de un concierto que incluye clásicos tangos y milongas con el sello particular de este consagrado binomio, proponiendo un viaje musical con diferentes texturas y sensaciones.

El espectáculo es con la modalidad "al sobre", donde el público tiene la posibilidad de valorar la propuesta.

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