Tango Piola, un dúo para disfrutar este sábado
La propuesta tendrá lugar en el local de calle Panamá al 1000.
Tango Piola, dúo conformado por Luciano Pippig en piano y Rubén Cordi en voz, se presentará este sábado a las 21 horas en el local de calle Panamá 1045.
Se trata de un concierto que incluye clásicos tangos y milongas con el sello particular de este consagrado binomio, proponiendo un viaje musical con diferentes texturas y sensaciones.
El espectáculo es con la modalidad "al sobre", donde el público tiene la posibilidad de valorar la propuesta.