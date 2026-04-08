Nieblas densas afectarán Bahía Blanca y gran parte de la provincia de Buenos Aires este jueves

Entre la madrugada y las primeras horas de este jueves se prevé la presencia de bancos de niebla y neblinas en gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, con mayor intensidad en las regiones centro, sudoeste, sur y noroeste.

Según el informe habrá una reducción significativa de la visibilidad, lo que podría generar complicaciones en rutas y accesos, especialmente durante las primeras horas del día.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población circular con precaución, utilizando luces bajas o antiniebla, evitar el uso de luces altas, disminuir la velocidad y no realizar maniobras de sobrepaso. También se sugiere postergar viajes hasta que mejoren las condiciones y mantener los vehículos en condiciones óptimas de visibilidad.

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Asimismo, se aconseja a peatones transitar por caminos seguros y conocidos, y contar con los números de emergencia ante cualquier eventualidad.

Los teléfonos habilitados son 911 para emergencias policiales, 100 para bomberos, 103 para Defensa Civil y 107 para emergencias médicas.