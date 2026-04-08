Esta vez el último tiro de Villa Mitre no entró y Quilmes se tomó revancha en Bahía

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Villa Mitre perdió esta noche frente a Quilmes, 77 a 75 y quedó 2-1 abajo en la serie de Reclasificación de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

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El equipo bahiense venía de ganar con el último triple y esta vez, el mismo protagonista, Luciano Tambucci tuvo la posibilidad, pero no pudo.

La Villa -que nuevamente no tuvo a su tirador, Federico Harina- quedó contra la cuerdas, obligado ahora a ganar el viernes y, para continuar en carrera, el lunes en Mar del Plata.

El tricolor bahiense apostó al lanzamiento de tres puntos, lanzando 4-11 en el primer cuarto. Su primer tiro de dos puntos lo convirtió cuando iban 6m15. Y cerró los primeros 10 minutos sin lanzamientos libres.

Quilmes, en cambio, buscó jugar más cerca del cesto, completando 7-13 en dobles.

En la medida que la Villa tuvo efectividad a distancia todo resultó relativamente sencillo, con Emilio Giménez sumando 8 puntos, con 2-3 en triples.

Con una defensa más firme en primera línea, no así cuando le rompían, Villa Mitre se mostró permisivo, ante un rival que fue creciendo y animándose.

El 18-16 con el que cerró el primer cuarto arriba la visita con doble de Juane De la Fuente sintetizó el equilibrio en cancha.

Ya en el segundo, los marplatenses “descansaron” atrás, frente a un Villa Mitre poco agresivo ofensivamente, que le costó mantener su plan original a raíz de los bajos porcentajes.

Quilmes, refugiado en su defensa, se adueñó del rebote, en algunos momentos logró correr y en el 5x5 buscó mayores variantes que el tricolor.

Con un juego previsible y de escasa amenaza, Villa Mitre fue sufriendo al momento de atacar y terminó abajo el primer tiempo 35-30, con 6-16 en triples, 5-21 en dobles y apenas 2-2 en libres. Es decir, no dañó a distancia ni cerca del cesto.

Poco cambió en los primeros minutos del complemento. El tricolor estaba trabado, no encontraba fluidez, con una defensa que congestionó cada vez que intentó ir al cesto.

Por eso, los dos triples de Luciano Tambucci le dieron alivio al tricolor y aún más cuando Alejo Blanco anotó otro, para ponerse a 2: 45-43.

Después, la Villa tuvo la posibilidad de recortar con una falta de tres puntos que sacó Sahdi, sumada a una técnica a De la Fuente y otra a la banca: 46-47.

De todos modos, en esos 2 minutos finales, la Villa sufrió al efectivo Alderete (6 puntos consecutivos), para cerrar el cuarto 53-47 a favor de la visita.

La Villa tuvo un par de situaciones en las que jugó para Julián Lorca y sacó ventaja, más otra de Pennacchiotti.

Claro que atrás a la Villa le costaba frenar a un paciente y prolijo Quilmes, con De la Fuente como líder.

Un triple de Giménez y otro de Sahdi reanimaron al tricolor: 60-62.

Con la confianza de haber mejorado los porcentajes, la Villa creció en confianza y si bien atrás Quilmes anotaba de a 2, otro triple de Giménez (el cuarto, de seis) y con 3m12 lo puso 66-68, volviendo a empatar, con dos libres de Pennacchiotti.

A esta altura, con clima absolutamente de playoffs, a De la Fuente no le pesó y respondió con un triple: 68-71.

Restaban 2m18 y Pennacchiotti recibió falta: 1-2 en t1 y 69-71. Del otro lado falló un tiro forzado De la Fuente y de contra tampoco pudo Iglesias.

La siguiente posesión terminó con falta a Ríos: 2-2 en t1 y 69-73, con 1m34.

En la lucha en la pintura Pennacchiotti le sacó falta a Moore, aunque metió 1 de 2: 70-73. Y enfrente, Quilmes aprovechó lo que le dejó Villa Mitre, tomó dos rebotes ofensivos hasta que la metió Ríos, restando un minuto.

Sahdi, primero, se encargó de descontar desde la línea y después Pennacchiotti lo igualó en 75, por la misma vía.

Con 11 segundos, Quilmes repuso, atacó De Miguel y tras el lanzamiento forzado la pelota fue afuera, restando 2s07/10.

Sacó Ríos, se la colgó a De la Fuente que salió de una cortina alta y le ganó por la espalda a Penancchiotti, tomando un lanzamiento con muchísima parábola, anotando el 77 a 75.

Quedaba 1s04/10 y Villa Mitre se ilusionó con el tiro de Tambucci, héroe el último sábado, pero el tiro no tuvo el mismo destino y esta vez fue Quilmes el que festejó de visitante.