Pennachiotti, entre la autocrítica, la confianza para reponerse y la sorpresa del tiro ganador

Pese a la bronca por la derrota y el desenlace final, Franco Pennacchiotti frenó antes de ingresar al vestuario y analizó el traspié de Villa Mitre ante Quilmes de Mar del Plata, por el tercer punto de la Reclasificación de la Liga Argentina de Básquetbol.

Con un José Martínez que lentamente empezaba a vaciarse tras el 75 a 77 final, que dejó la serie en favor del equipo marplatense por 2 a 1, el pivote bahiense opinó respecto de lo sucedido anoche.

"No jugamos bien. Tuvimos la chance de empatarlo, un poco a los empujones... encima nos meten ese tiro en el final, un poco sacado de contexto. La verdad que te da un poco de lástima, pero ya nos hemos repuesto de situaciones así y lo vamos a seguir haciendo", resumió Franco en diálogo con La Nueva.

El tiro al que hace relación Pennacchiotti es el doble de Juan Esteban de La Fuente, la figura de la cancha, quien anotó un "alley oop" con 1s04/10 para dejar a su equipo arriba.

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-¿Te sorprendió un poco el tiro, no te lo esperabas? Dio la sensación que tenían tiempo para buscar otra cosa (NdR: Quilmes repuso con el tanteador igualadao y 2,7s en el reloj)...

-No, ni hablar que no (me lo esperaba): tiró de atrás del aro. De hecho, yo si saltaba por ahí esas situaciones la tocás y queda al lado del aro. Cuando vi que iba atrás del aro... pero no es esa jugada, es todo el partido.

-¿La bronca pasa porque no lograron encontrar un buen juego?

-No logramos encontrar, no pudimos conectar. Pero bueno, son partidos. Como te dije: ya nos repusimos, nos podemos reponer de nuevo y esta serie está siendo muy pareja.

-¿Cuando De la Fuente (hizo 29 puntos) tiene una noche así se vuelve inmarcable, no?

-Eso es lo que pasa, con él así tenemos que ajustar todo. Ya lo hemos sacado de juego y lo volveremos a intentar.

-Pierden la ventaja, buscarán ganar el viernes para forzar un quinto juego en Mar del Plata...

-La ventaja, claramente, son relativas, ya nos ganamos los dos de visitante y hay que ir partido a partido.