De la Fuente, el héroe de Quilmes que brilló en Bahía: "Es lindo que te feliciten en una ciudad tan basquetbolera"

Todos a festejar con el héroe de la noche, Juan Esteban de La Fuente. Fotos: La Liga Argentina

Simpatizantes de Villa Mitre, allegados y dirigentes pasaban y lo felicitaban con una palabra y un apretón de manos a Juan Esteban de La Fuente, mientras hablaba con La Nueva., tras el triunfo de Quilmes ante el tricolor en el José Martínez.

No fueron uno ni dos, sino varios. Mientras él, claro, agradecía el cumplido.

No era para menos, el jugador marplatense dio poco menos que una exhibición anoche en Bahía, anotando 29 puntos, con conversiones de todos los colores y en distintos momentos del partido.

Y, por si fuera poco, también encestó, con un alley oop, el doble que le dio la victoria a su equipo por 77 a 75 y lo dejó match point para el duelo de mañana en la serie al mejor de cinco.

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Una noche, sin dudas, soñada.

"Que me feliciten en la Capital... (y se detuvo), en una ciudad tan basquetbolera es como algo... vos decís la gente acá sabe. La gente que viene a ver jugó, juega o tiene años viendo básquet. Obviamente es lindo que te feliciten y también entiendo la bronca de ellos. Pero se siente la atmósfera y es hermoso", admitió Juane a la salida del vestuario visitante.

El marplatense de 25 años, hijo del histórico Esteban, redondeó una planilla de lujo, además de lo que significó desde el juego.

Anotó 29 unidades, con 1-4 en triples, 11-17 en dobles y 4-5 desde la línea. También bajó 7 rebotes y repartió 5 asistencias, lo que le dio una valoración de 32.

"Estoy contento, en los playoffs hay que disfrutar las victorias. Creo que es un alivio, relajarse un poquito porque ya mañana (por hoy) hay que poner la cabeza en el cuarto juego (irá mañana viernes). Creo que fue como en el segundo juego, muy intenso y se definió en la última pelota. Hoy (por ayer) nos tocó a nosotros y la otra vez a ellos (ver acá)", agregó Juane.

-Contame cómo armaron esa última jugada, por ahí tenían tiempo para algo más y decidieron hacer el alley oop...

-Le pedí a Javier (Bianchelli, el DT) que hiciéramos como una salida al eje, tirar un bombazo de ahí y, de última, que con la parábola se consuman los dos segundos que quedaban, para que no los quede la última pelota (Quilmes repuso del costado con 2,7s y el partido empatado). Y esta jugada la habíamos hecho algunas veces en pretemporada, o en algún final de cuarto, pero nunca en un cierre de partido. No voy a mentir, yo le dije que no iba a entrar y él me dijo "Sí, va a entrar". Fue genial como salió. Creo que nos lo merecemos y se lo merece él también.

-Encima quedaste medio atrás del aro...

-Fue un tremendo pase de Joaquín (Ríos), él la tiró pensando que yo iba a estar ahí, por suerte yo estaba ahí, la agarré, Franco (Pennacchiotti) es muy largo... la tiré para arriba. Gracias a Dios entró y estoy contento de que se haya dado así.

-Encima venían de perder en la última también, ¿cuánto habían esperado esta revancha para olvidar esa derrota?

-Al principio fue mucha bronca, por cómo se dio. Había bronca y frustración, al día siguiente, no te voy a mentir, me levanté ofuscado. Dije basta. Apagué el teléfono, no miré más el triplazo (sic) y ya me puse a pensar en cómo hacer para ganar este partido. Y creo que los chicos tienen un compromiso bárbaro, todos. Todos estuvimos a la altura. Eso es lo que nos identifica como equipo y tenemos que seguir afrontando estos playoffs como una final. Se demostró mucho carácter. Era muy importante para nosotros ganar este partido. Obviamente que uno tiende a ponerse contento, pero no relajarse.

-¿Qué te genera que te feliciten? Jugaste un partidazo, de visitante...

-Venía de un partido con mala efectividad...

-Pero antes habías jugado un primer partido buenísimo...

-Si, bueno, pero paso página y me había quedado con esa sensación y soy muy autocrítico, aunque también paso página rápido. Hoy (por ayer) no sentía la presión de tener que salir a hacer el partido que hice, sino simplemente salir a jugar, a ayudar a mis compañeros, liderar... obviamente que si lo acompaño con puntos mejor, pero creo que estuve muy activo en comunicar, en defender y bueno, adelante tengo la confianza de que trabajo en los tiros que tomo. Tengo la confianza del equipo, mía... tuve un gran partido y también es gracias a mis compañeros.

-Recuperaron la ventaja de localía, pero imagino que querrán cerrarlo el viernes acá...

-Esto es partido a partido, es más, te diría cuarto a cuarto. Ya mañana (por hoy) pasó todo y estamos pensando en el arranque del cuarto juego, en salir agresivo y después el partido se va a ir dando cuarto a cuarto como creo que tiene que ser nuestra mentalidad, y creo que nos funcionó hoy (por ayer).